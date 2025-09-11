Лариса Щирякова: Не представляю себе жизни без Беларуси
- 11.09.2025, 22:55
Экс-политзаключенная не смогла сдержать слез в разговоре с журналистами.
11 сентября в Беларуси были освобождены и принудительно депортированы в Литву 52 политзаключенных. Освобождение политзаключенных стало возможным после встречи в Минске Александра Лукашенко с посланником президента США Джоном Коулом. Последний рассказал также, что США снимают санкции с «Белавиа».
В числе освобожденных политзаключенных – 9 журналистов. Но многие журналисты остались в заключении. Среди тех, кто вышел на свободу 11 августа, – журналистка Лариса Щирякова. Журналисты «Белсата» пообщались с ней после освобождения.
«Я хотела вернуться домой. Я не представляю себе жизни без Беларуси. Я хочу там жить. Я думаю, это очень жестко, что я реально отбыла весь срок, три года, а сейчас меня еще выслали, а у меня здесь ничего нет, ни родных. Колония на Антошкина находится в Гомеле, стоило открыть ворота – и я через полчаса была бы дома. Я уже считаю, что это двойное наказание: лишение свободы, а теперь эта высылка. Я реально хочу домой», – сказала Лариса Щирякова сквозь слезы в комментарии журналистам.
Лариса Щирякова – известная гомельская журналистка и правозащитница, осужденная на 3,5 года лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса – «Содействие экстремистской деятельности» и «Дискредитация Беларуси».