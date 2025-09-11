Германия расширяет помощь Польше и странам Балтии в охране неба 11.09.2025, 23:42

Число патрулирующих небо над Польшей истребителей бундесвера будет удвоено.

Реагируя на вторжение российских беспилотников в Польшу, правительство Германии приняло решение продлить и расширить оказание помощи по патрулированию воздушного пространства этой страны. Как сообщил в четверг, 11 сентября, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, Берлин пошел на этот шаг «в дополнение к существующим обязательствам в странах Балтии и Польше».

На сегодняшний день бундесвер также вносит свой вклад в охрану воздушного пространства стран Балтии, где развернута одна немецкая система ПВО Patriot, участвуя в патрульных полетах.

По информации министерства обороны Германии, число базирующихся на авиабазе Росток-Лаге и патрулирующих небо над Польшей истребителей Eurofighter будет увеличено с двух до четырех. Кроме того, подразделение сил быстрого реагирования будет нести там службу не до конца сентября, как планировалось ранее, а до 31 декабря 2025 года, причем этот срок может быть еще продлен.

Вместе с тем Корнелиус заявил, что Германия усилит поддержку Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com