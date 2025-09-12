Дроны атаковали порт «Приморск» в Ленинградской области: горит корабль 2 12.09.2025, 7:38

3,732

Произошла одна из самых массовых атак на регион с начала полномасштабной войны.

В Ленинградской области (РФ) неизвестные дроны ударили по нефтеналивному порту «Приморск», загорелся один из кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

По его словам, ночью над областью силами и средствами ПВО были уничтожены более 30 дронов.

Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Без пострадавших.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», - сообщил Дрозденко.

Губернатор добавил, что в Приморске также потушили возгорание на насосной станции. Пострадавших нет.

В то же время, жители Ленинградской области и Петербурга продолжают слышать взрывы и сообщают об одной из самых массовых атак на регион с начала полномасштабной войны.

На фото виден дым, который поднимается над районом порта «Приморск».

