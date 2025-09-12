Дроны атаковали порт «Приморск» в Ленинградской области: горит корабль

Дроны атаковали порт «Приморск» в Ленинградской области: горит корабль2
- 12.09.2025, 7:38
Произошла одна из самых массовых атак на регион с начала полномасштабной войны.
В Ленинградской области (РФ) неизвестные дроны ударили по нефтеналивному порту «Приморск», загорелся один из кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
По его словам, ночью над областью силами и средствами ПВО были уничтожены более 30 дронов.
Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Без пострадавших.
«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», - сообщил Дрозденко.
Губернатор добавил, что в Приморске также потушили возгорание на насосной станции. Пострадавших нет.
В то же время, жители Ленинградской области и Петербурга продолжают слышать взрывы и сообщают об одной из самых массовых атак на регион с начала полномасштабной войны.
На фото виден дым, который поднимается над районом порта «Приморск».