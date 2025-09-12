Дроны атаковали Смоленск: есть попадания в объекты «Лукойла» 3 12.09.2025, 7:58

2,570

Вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 12 сентября ударные беспилотники атакуют российский город Смоленск, где уже зафиксировано попадание по заправке или нефтехранилищу компании «Лукойл», пишет «Фокус».

На видео, обнародованных в соцсетях, можно услышать, как дрон приближается к запрограммированной цели, а после этого попадает по объекту.

На этих же видео слышно, как комментаторы вне кадра подтверждают, что дрон поразил именно объект, принадлежащий «Лукойлу».

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в регионе существует опасность применения БПЛА

«В это время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ», — отметил Анохин.

В то же время он никак не прокомментировал удар по заправке и масштабный пожар, который возник там после попадания дрона.

