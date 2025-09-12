закрыть
12 сентября 2025, пятница, 11:59
Bloomberg: Илон Маск пока не забыл о Земле

1
  • 12.09.2025, 10:18
  • 1,122
Илон Маск

Компания SpaceX заключила сделку на $17 млрд.

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX заключила сделку на $17 млрд с оператором EchoStar на приобретение спутникового спектра связи для улучшения работы сервиса Starlink Direct-to-Cell, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Компания EchoStar, испытывала серьезные финансовые трудности и не выплатила $326 млн процентов по долгам. Руководство компании согласилась передать SpaceX лицензии на спектр AWS-4 и H-block (частоты 1915–1920 МГц), используемые для передачи голоса и данных в сетях 4G и 5G. Часть сделки оплачена наличными ($8,5 млрд), остальное — акциями SpaceX.

Компания сможет завершить создание собственной сети низкоорбитальных спутников и интегрирует сервисы Starlink.

По словам президента EchoStar Хамида Ахавана, соглашение «приближает реализацию концепции прямой спутниковой связи с мобильными устройствами более инновационным и доступным способом».

Starlink запустил услугу прямой спутниковой связи в 2024 году, что уже позволяет пользователям в отдаленных районах отправлять SMS. Новый спектр, по оценке SpaceX, увеличит пропускную способность спутников нового поколения до 20 раз по сравнению с нынешними.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания стремится «покончить с мертвыми зонами мобильной связи по всему миру». Она подчеркнула, что система уже доказала эффективность во время стихийных бедствий, обеспечивая людям связь с экстренными службами и близкими.

