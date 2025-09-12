Bloomberg: Илон Маск пока не забыл о Земле 1 12.09.2025, 10:18

1,122

Илон Маск

Компания SpaceX заключила сделку на $17 млрд.

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX заключила сделку на $17 млрд с оператором EchoStar на приобретение спутникового спектра связи для улучшения работы сервиса Starlink Direct-to-Cell, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Компания EchoStar, испытывала серьезные финансовые трудности и не выплатила $326 млн процентов по долгам. Руководство компании согласилась передать SpaceX лицензии на спектр AWS-4 и H-block (частоты 1915–1920 МГц), используемые для передачи голоса и данных в сетях 4G и 5G. Часть сделки оплачена наличными ($8,5 млрд), остальное — акциями SpaceX.

Компания сможет завершить создание собственной сети низкоорбитальных спутников и интегрирует сервисы Starlink.

По словам президента EchoStar Хамида Ахавана, соглашение «приближает реализацию концепции прямой спутниковой связи с мобильными устройствами более инновационным и доступным способом».

Starlink запустил услугу прямой спутниковой связи в 2024 году, что уже позволяет пользователям в отдаленных районах отправлять SMS. Новый спектр, по оценке SpaceX, увеличит пропускную способность спутников нового поколения до 20 раз по сравнению с нынешними.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания стремится «покончить с мертвыми зонами мобильной связи по всему миру». Она подчеркнула, что система уже доказала эффективность во время стихийных бедствий, обеспечивая людям связь с экстренными службами и близкими.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com