Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за вторжения российских БПЛА в Польшу 1 12.09.2025, 12:44

1,198

Польша ожидает явной международной солидарности.

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание в пятницу для обсуждения инцидента в воздушном пространстве Польши, куда в среду вторглись почти два десятка беспилотников. Польский президент назвал это попыткой России проверить реакцию Варшавы и НАТО.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пояснил, что главная цель состоит в том, чтобы «привлечь внимание всего мира к беспрецедентному нападению российских беспилотников на государство, являющееся членом не только ООН, но и Европейского союза и НАТО».

Созыв заседания Совета Безопасности ООН является сигналом того, что Польша ожидает явной международной солидарности. Как подчеркивают эксперты, это не только вопрос безопасности одной страны, но и всего Североатлантического альянса. Нарушение воздушного пространства Польши означает нарушение границ НАТО.

Такие действия России направлены на проверку способности Запада реагировать. На практике они также могут служить попыткой вызвать беспокойство в регионе и продемонстрировать ограничения систем противовоздушной обороны.

Польская авиация при содействии сил НАТО сбила несколько из 19 залетевших на территорию Польши дронов — это первый случай за время вторжения России в Украину, когда Североатлантический альянс задействовал свои вооруженные силы.

