Президент Непала объявил имя нового премьера после революции зумеров 12.09.2025, 19:02

Рам Чандра Паудел

Рам Чандра Паудел уступил общественному давлению.

Президент Непала Рам Чандра Паудел согласился распустить палату представителей страны и назначить временным главой правительства бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки, передают Himalayan Times и Khabarhub. Информацию подтвердил советник главы государства по связям с общественностью Киран Похрел.

Источники Khabarhub говорят, что Паудел уступил общественному давлению. Сейчас готовятся документы, которые узаконят обозначенные шаги. Похрел уточнил, что Карки может принести присягу уже вечером 12 сентября.

Himalayan Times указывает, что решение президента соответствует требованиям участников «революции зумеров», которые настаивают на роспуске парламента (палата представителей — это нижняя палата, верхняя — национальное собрание) и формировании беспартийного временного правительства.

Khabarhub отмечал, что молодежь считает Карки наиболее подходящим кандидатом для руководства страной в переходный период. Источник Reuters также говорит, что поколение Z хочет видеть премьером именно Карки.

Ее предшественник Шарма Оли покинул пост главы правительства как раз на фоне протестов 9 сентября.

