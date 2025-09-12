Урожай ржи в России упал до исторического минимума 12.09.2025, 19:10

Россияне останутся без хлеба?

Сбор ржи в России в 2024 году достиг рекордно низкого показателя за всю современную историю наблюдений — всего 1,166 млн тонн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр».

По информации гендиректора центра Алексея Плугова, показатель снизился более чем на 30% по сравнению с 2023 годом, когда сокращение составило 21,4%. Прогноз на 2025 год еще более пессимистичен — ожидается сбор около 1 млн тонн, что означает дополнительное падение на 16%. Аналитический центр RUSEED дает чуть более оптимистичную оценку в 1,16–1,17 млн тонн.

Историческое сравнение показывает катастрофическую динамику: в 1990 году урожай ржи составлял 16,4 млн тонн — в десять раз больше текущих показателей. Основными причинами сокращения стали уменьшение посевных площадей и переход аграриев на более прибыльные культуры.

Падение объемов сбора повлекло за собой ценовую реакцию: оптовые цены на рожь по состоянию на 5 сентября достигли 13 355 рублей за тонну. По данным Росстата, в июле 2025 года цена составляла 12 303 рубля за тонну без НДС, демонстрируя рост на 64,6% за год и на 80,6% за два года.

Ситуация спровоцировала реакцию и в производственной цепочке. Оптовые цены на ржаную обдирную муку выросли до 20 945 рублей за тонну, увеличившись на 16% за год. Средние розничные цены на ржаной хлеб достигли 96,2 рубля за килограмм, что на 15% выше показателей прошлого года.

Площади под рожью также демонстрируют тенденцию к сокращению — в 2025 году они уменьшились на 28,7%, до 450,9 тыс. гектаров. Хотя текущая урожайность выше прошлогодней (25,7 ц/га против 21 ц/га), этого недостаточно для компенсации сокращения посевов, констатирует Алексей Плугов.

Производство ржаной муки, по его данным, за последние десять лет сократилось на 29,4%. В январе–июле 2025 года было произведено 250,6 тыс. тонн, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Плугов прогнозирует дальнейший рост цен на хлеб на 10-15% в следующем году.

