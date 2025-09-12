закрыть
12 сентября 2025, пятница, 22:48
У российских «Кинжалов» снизилась точность попадания

  • 12.09.2025, 22:39
У российских «Кинжалов» снизилась точность попадания

Известна причина.

В 2025 году российские ракеты стали меньше попадать в планируемые РФ цели в Украине из-за усиления систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 12 сентября сообщает УНН со ссылкой на источник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Собеседник журналистов отметил, что украинские средства РЭБ оказывают влияние на большинство российских ракет, и привел пример с аэробаллистическими ракетами «Кинжал», которые сложно сбивать.

«Есть статистика, куда попадают ракеты «Кинжал». Они попадают не туда, как минимум в этом году. Попадают в поле, лес, локационно теряются. «Кинжал» – это очень дорого [для врага]», – пояснил он.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что чем быстрее двигается «Кинжал», тем больше ракета уязвима к влиянию радиопомех.

«Поэтому проводили определенные мероприятия, количество средств РЭБ было увеличено. И, соответственно, эффективность борьбы против «Кинжалов» стала выше», – сообщил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что влияние РЭБ зависит, в частности, от района расположения средств радиоэлектронной борьбы.

