У российских «Кинжалов» снизилась точность попадания
- 12.09.2025, 22:39
Известна причина.
В 2025 году российские ракеты стали меньше попадать в планируемые РФ цели в Украине из-за усиления систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 12 сентября сообщает УНН со ссылкой на источник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Собеседник журналистов отметил, что украинские средства РЭБ оказывают влияние на большинство российских ракет, и привел пример с аэробаллистическими ракетами «Кинжал», которые сложно сбивать.
«Есть статистика, куда попадают ракеты «Кинжал». Они попадают не туда, как минимум в этом году. Попадают в поле, лес, локационно теряются. «Кинжал» – это очень дорого [для врага]», – пояснил он.
Представитель Генштаба ВСУ отметил, что чем быстрее двигается «Кинжал», тем больше ракета уязвима к влиянию радиопомех.
«Поэтому проводили определенные мероприятия, количество средств РЭБ было увеличено. И, соответственно, эффективность борьбы против «Кинжалов» стала выше», – сообщил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что влияние РЭБ зависит, в частности, от района расположения средств радиоэлектронной борьбы.