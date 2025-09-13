Призовые Соболенко будут сокращены
- 13.09.2025, 1:00
Аж на 37 процентов.
Белоруска второй год кряду стала чемпионкой US Open, что принесло ей рекордные в истории женского призовые.
Ей и испанцу Карлосу Алькарасу, который выиграл в мужском одиночном разряде, предусмотрен чек на $5 миллионов. Правда, по законам США, белоруска и первый номер рейтинга ATP не получат на руки всю эту сумму.
Арина Соболенко вынуждена будет уплатить в качестве налогов немалую сумму. Она составляет 37 процентов. Таким образом, ей останется в качестве вознаграждения за завоеванный титул $3,15 миллиона.