Призовые Соболенко будут сокращены 13.09.2025, 1:00

Аж на 37 процентов.

Белоруска второй год кряду стала чемпионкой US Open, что принесло ей рекордные в истории женского призовые.

Ей и испанцу Карлосу Алькарасу, который выиграл в мужском одиночном разряде, предусмотрен чек на $5 миллионов. Правда, по законам США, белоруска и первый номер рейтинга ATP не получат на руки всю эту сумму.

Арина Соболенко вынуждена будет уплатить в качестве налогов немалую сумму. Она составляет 37 процентов. Таким образом, ей останется в качестве вознаграждения за завоеванный титул $3,15 миллиона.

