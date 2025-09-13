закрыть
13 сентября 2025, суббота
Украина в ООН озвучила, где далее ждать российские дроны

  • 13.09.2025, 8:18
  • 2,970
РФ не остановится на Польше?

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза отметил, что эскалация со стороны Москвы создает угрозу глобальной войны.

Об этом сообщается в трансляции заседания ООН на Youtube-канале организации.

Мельник отметил, что это было сознательное решение России пересечь очередную красную линию и испытать терпение международного сообщества.

По его словам, если эти действия останутся без реакции, Россия не остановится на Польше.

«Завтра это могут быть дроны или даже ракеты, которые будут падать на другие европейские страны. А послезавтра что-то может «случайно» перелететь Атлантику», - сказал он.

По его убеждению, обязанностью Совбеза является предотвратить такой сценарий, прежде чем будет поздно. Если же Совбез не остановит новую фазу эскалации, то мир окажется на грани Третьей мировой войны.

Мельник призвал государства-члены ООН ввести согласованные санкционные действия для «подавления российской военной машины, перекрытия ее цепей поставок и остановки потока компонентов для дронов и ракет».

В ночь на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину. Часть беспилотников вторглась в воздушное пространство Польши.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в воздушном пространстве ночью находилось 19 дронов.

