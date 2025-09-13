Россия в отчаянии выпрашивает у Турции системы ПВО 1 13.09.2025, 13:43

2,498

Речь идет о двух дивизионах С-400.

Россия пытается вернуть у Турции зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела еще в 2017 году за 2,5 млрд долларов. Об этом пишет турецкое издание Nefes, ссылаясь на источники в оборонной сфере.

Речь идет о двух дивизионах С-400, поставленных Турции в 2019 году. Именно эта сделка тогда стала причиной дипломатического кризиса между Анкарой и Вашингтоном: США исключили Турцию из программы истребителей F-35 и ввели санкции в рамках закона CAATSA.

По данным СМИ, инициатива Москвы связана с острой нехваткой комплексов ПВО у самой России. С-400 активно расходуются на фоне войны против Украины, а спрос со стороны третьих стран продолжает расти. У России практически не осталось свободных установок: в резерве находятся только те системы, которые уже задействованы на фронте или прикрывают военные объекты.

Комплексы, находящиеся в Турции, до сих пор не интегрированы в систему НАТО. Более того, срок хранения их ракет подходит к концу, а сами установки требуют регулярного обслуживания, что создает для Анкары дополнительные расходы.

Тем временем Турция развивает собственный проект национальной противовоздушной обороны «Çelik Kubbe» («Стальной купол»), снижая зависимость от российских технологий.

Параллельно Анкара ищет пути смягчения американских санкций, чтобы вернуться в программу западных вооружений.

По информации источников, турецкое руководство рассматривает предложение Москвы без явного сопротивления и демонстрирует «осторожный оптимизм».

Однако официальных комментариев от Анкары пока нет. Для России же эта сделка имеет стратегическое значение: вернуть С-400 из Турции значит быстро восполнить дефицит систем ПВО.

В то же время Москва уже сорвала сроки поставок аналогичных комплексов Индии. Недавно было объявлено, что передача последней партии С-400 Нью-Дели откладывается минимум до 2026–2027 годов.

