В Германии создали оригинальный гибрид электроскутера и авто 13.09.2025, 17:16

Его стоимость всего €10 тысяч.

Немецкий стартап XYTE показал свою дебютную модель One. Недорогое транспортное средство для города сочетает в себе черты электрокара и скутера.

Новый XYTE One поступит в производство с ноября и уже доступен для заказа по цене 10 750 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution

Электрокар XYTE One - одноместный трицикл для города длиной 2,17 м и шириной всего 79 см. Он имеет крышу, однако двери или боковые окна у него отсутствуют. Кузов изготовлен из алюминия, поэтому масса небольшая — всего 206 кг.

В салоне XYTE One руль мотоциклетного типа сочетается с полноценным автомобильным сиденьем. Показания приборов выведены на 10-дюймовый дисплей, а вместо экрана мультимедийной системы подключается смартфон.

Сзади есть небольшой 72-литровый багажник. Грузоподъемность XYTE One составляет 124 кг. Комплектация включает светодиодные фары, Bluetooth и ABS.

Электромотор развивает 26 л.с. и 55 Н∙м и позволяет разгоняться до 99 км/ч. Есть и задний ход со скоростью до 10 км/ч.

Запас хода XYTE One составляет 112 км. Зарядка батареи на 80% занимает 2 часа. Также установили двухрычажную переднюю подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com