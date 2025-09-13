закрыть
13 сентября 2025, суббота, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии создали оригинальный гибрид электроскутера и авто

  • 13.09.2025, 17:16
В Германии создали оригинальный гибрид электроскутера и авто

Его стоимость всего €10 тысяч.

Немецкий стартап XYTE показал свою дебютную модель One. Недорогое транспортное средство для города сочетает в себе черты электрокара и скутера.

Новый XYTE One поступит в производство с ноября и уже доступен для заказа по цене 10 750 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution

Электрокар XYTE One - одноместный трицикл для города длиной 2,17 м и шириной всего 79 см. Он имеет крышу, однако двери или боковые окна у него отсутствуют. Кузов изготовлен из алюминия, поэтому масса небольшая — всего 206 кг.

В салоне XYTE One руль мотоциклетного типа сочетается с полноценным автомобильным сиденьем. Показания приборов выведены на 10-дюймовый дисплей, а вместо экрана мультимедийной системы подключается смартфон.

Сзади есть небольшой 72-литровый багажник. Грузоподъемность XYTE One составляет 124 кг. Комплектация включает светодиодные фары, Bluetooth и ABS.

Электромотор развивает 26 л.с. и 55 Н∙м и позволяет разгоняться до 99 км/ч. Есть и задний ход со скоростью до 10 км/ч.

Запас хода XYTE One составляет 112 км. Зарядка батареи на 80% занимает 2 часа. Также установили двухрычажную переднюю подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский