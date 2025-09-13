Почему Польша сбивает российские дроны авиацией и дорогостоящим вооружением?2
- 13.09.2025, 20:44
На этот вопрос ответил президент страны Анджей Дуда.
Польша применяет дорогостоящее вооружение для сбития беспилотников страны-агрессора РФ, потому что не имеет «антидроновой системы». Такое мнение высказал экс-президент Польши Анджей Дуда в интервью RMF FM 13 сентября.
Он назвал реакцию Польши на нарушение ее воздушного пространства российскими дронами «соответствующей».
«Я полностью согласен с [начальником Генерального штаба ВС Польши, генералом Веславом] Кукулой, который сказал, что неважно, какой была цена, потому что жизни поляков бесценны, и с этим не споришь, это правильно. Однако, всегда можно сказать: ну, ладно, но это потому, что нет системы борьбы с беспилотниками. У нас не было возможности ответить на эту атаку безпилотников экономично эффективным способом», – объяснил Дуда.
Бывший президент отметил, что не имеет доступа к государственным тайнам, однако предположил, что Россия своей дроновой атакой в ночь на 10 сентября могла «проверять» Польшу.
«Потенциально есть два варианта. Или россияне осуществили эту акцию в рамках учений «Запад-2025», и это были одноразовые учения, которые проверяли наши оборонные возможности и солидарность НАТО; или, к сожалению, мы имеем дело с очень серьезной ситуацией. Гораздо серьезнее. Это означает, что мы наблюдаем начало новой версии своеобразной гибридной атаки, которая продолжается на Польшу с 2021 года», – сказал Дуда.