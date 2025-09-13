Почему Польша сбивает российские дроны авиацией и дорогостоящим вооружением? 2 13.09.2025, 20:44

3,162

На этот вопрос ответил президент страны Анджей Дуда.

Польша применяет дорогостоящее вооружение для сбития беспилотников страны-агрессора РФ, потому что не имеет «антидроновой системы». Такое мнение высказал экс-президент Польши Анджей Дуда в интервью RMF FM 13 сентября.

Он назвал реакцию Польши на нарушение ее воздушного пространства российскими дронами «соответствующей».

«Я полностью согласен с [начальником Генерального штаба ВС Польши, генералом Веславом] Кукулой, который сказал, что неважно, какой была цена, потому что жизни поляков бесценны, и с этим не споришь, это правильно. Однако, всегда можно сказать: ну, ладно, но это потому, что нет системы борьбы с беспилотниками. У нас не было возможности ответить на эту атаку безпилотников экономично эффективным способом», – объяснил Дуда.

Бывший президент отметил, что не имеет доступа к государственным тайнам, однако предположил, что Россия своей дроновой атакой в ночь на 10 сентября могла «проверять» Польшу.

«Потенциально есть два варианта. Или россияне осуществили эту акцию в рамках учений «Запад-2025», и это были одноразовые учения, которые проверяли наши оборонные возможности и солидарность НАТО; или, к сожалению, мы имеем дело с очень серьезной ситуацией. Гораздо серьезнее. Это означает, что мы наблюдаем начало новой версии своеобразной гибридной атаки, которая продолжается на Польшу с 2021 года», – сказал Дуда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com