14 сентября 2025, воскресенье, 3:15
В Беларуси скоро начнут выпускать необычный шоколад

Он понравится не всем.

Производство необычного вида шоколада в скором времени освоят в Беларуси. Об этом рассказал начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Игорь Груцо, пишет БелТА.

Белорусские кондитерские фабрики пристально следят за трендами: если не предлагать покупателю новинки, он быстро уйдет к конкурентам.

К числу таких уникальных продуктов Груцо отнес сладости без сахара, из которых уже сформировался отдельный сегмент.

Дальше – больше. В скором времени на рынке появится белорусский веганский шоколад.

«Важно учитывать состав, чтобы продукция подходила для вегетарианцев и веганов, что открывает новый рынок, к которому мы проявляем большой интерес и работаем над расширением ассортиментной линейки», – рассказал Груцо.

Он уверен, что новинка обретет популярность у нужной аудитории. А кондитеры будут дальше экспериментировать и вливаться в тренды.

