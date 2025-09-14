В Беларуси скоро начнут выпускать необычный шоколад
- 14.09.2025, 3:34
Он понравится не всем.
Производство необычного вида шоколада в скором времени освоят в Беларуси. Об этом рассказал начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Игорь Груцо, пишет БелТА.
Белорусские кондитерские фабрики пристально следят за трендами: если не предлагать покупателю новинки, он быстро уйдет к конкурентам.
К числу таких уникальных продуктов Груцо отнес сладости без сахара, из которых уже сформировался отдельный сегмент.
Дальше – больше. В скором времени на рынке появится белорусский веганский шоколад.
«Важно учитывать состав, чтобы продукция подходила для вегетарианцев и веганов, что открывает новый рынок, к которому мы проявляем большой интерес и работаем над расширением ассортиментной линейки», – рассказал Груцо.
Он уверен, что новинка обретет популярность у нужной аудитории. А кондитеры будут дальше экспериментировать и вливаться в тренды.