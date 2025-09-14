США и Британия готовят новую эру сотрудничества 14.09.2025, 8:13

1,904

Что стоит за революционным соглашением?

Америка и Великобритания подпишут «революционное» технологическое соглашение во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон.

Об этом сообщает Bloomberg

На следующей неделе в Лондоне будут принимать с официальным визитом Дональда Трампа. Это будет его второй государственный визит в Великобританию и продлится он три дня.

Известно, что Трампа будет сопровождать делегация топ-менеджеров американских технологических компаний, среди которых - глава Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

Они, по данным источников, планируют объявить о многомиллиардных инвестициях в британские дата-центры. Похожие намерения имеет и CoreWeave - американская компания по облачным вычислениям, которая в этом году вышла на биржу.

К визиту также присоединится руководитель BlackRock Ларри Финк. Его компания планирует инвестировать до 500 миллионов фунтов стерлингов (678 миллионов долларов) в развитие инфраструктуры обработки данных в Британии.

Так, по данным Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании, во время визита Трампа будет заключено «новаторское технологическое соглашение». Документ, детали которого пока не разглашаются, должен предоставить мощный импульс бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики.

«Передовые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, изменят нашу жизнь - от лечения заболеваний до улучшения государственных услуг», - заявила министр технологий Лиз Кендалл, которая недавно заняла эту должность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com