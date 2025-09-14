Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное Николаю Статкевичу

Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное Николаю Статкевичу1
- 14.09.2025, 8:26
- 2,990
Сильные строки и образы.
Поэт Владимир Некляев посвятил стихотворение Николаю Статкевичу:
Цябе не зламалі! Твой дух на муку не змалолі!
Праз турмы, праз краты ты крочыш дарогай да Волі!
Па гэтай дарозе гісторыі коціцца кола
І крочыць Айчына... Ты верны ёй, рыцар Мікола!
І хай на скрыжалі запісана гэта не будзе:
Жалеза, якім катавалі, слязамі Айчына астудзе,
Яна твае болі злякуе рукамі матулі,
Чырвоную ружу прышпіліць да белай кашулі...