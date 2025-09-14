закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное Николаю Статкевичу

1
  • 14.09.2025, 8:26
  • 2,990
Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное Николаю Статкевичу

Сильные строки и образы.

Поэт Владимир Некляев посвятил стихотворение Николаю Статкевичу:

Цябе не зламалі! Твой дух на муку не змалолі!

Праз турмы, праз краты ты крочыш дарогай да Волі!

Па гэтай дарозе гісторыі коціцца кола

І крочыць Айчына... Ты верны ёй, рыцар Мікола!

І хай на скрыжалі запісана гэта не будзе:

Жалеза, якім катавалі, слязамі Айчына астудзе,

Яна твае болі злякуе рукамі матулі,

Чырвоную ружу прышпіліць да белай кашулі...

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский