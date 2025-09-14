Дроны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ

Дроны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ8
- 14.09.2025, 8:30
Предприятие пылает.
В ночь на 14 сентября ударные дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ленинградской области России.
«Ленинградская обл. ударные БПЛА поразили Киришский НПЗ», — говорится в сообщении телеграмм-канала «Exilenova+», который обнародовал видео, на которых видно пожар, вспыхнувший на предприятии после атаки дронов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в половине 4 ночи сообщил, что в Киришском районе сбили один беспилотник, а после пяти утра уточнил, что в районе Киришей уничтожено уже 3 БПЛА.
«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал Дрозденко.
По его же словам, пострадавших в результате атаки нет.
Отметим, что Киришский НПЗ входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России: его мощность более 20 млн тонн нефти в год.