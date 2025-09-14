ВСУ уничтожили коммуникационный узел Черноморского флота РФ
- 14.09.2025, 8:56
- 1,092
Он обеспечивал управление подразделениями вражеского флота.
Военно-Морские Силы ВСУ в аннексированном Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота России.
Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Telegram.
В ночь на 11 сентября ВМС ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы «Севастополь» во временно оккупированном Крыму.
Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота РФ.