14 сентября 2025, воскресенье, 9:28
ВСУ уничтожили коммуникационный узел Черноморского флота РФ

  • 14.09.2025, 8:56
  • 1,092
ВСУ уничтожили коммуникационный узел Черноморского флота РФ

Он обеспечивал управление подразделениями вражеского флота.

Военно-Морские Силы ВСУ в аннексированном Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота России.

Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Telegram.

В ночь на 11 сентября ВМС ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы «Севастополь» во временно оккупированном Крыму.

Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота РФ.

