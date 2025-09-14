ВСУ сбили российский развед-дрон «Орион» стоимостью в миллионы долларов 14.09.2025, 9:14

Яркое видео ликвидации.

ВСУ сбили российский ударно-разведывательный борт «Орион» стоимостью несколько миллионов долларов.

Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.

«Только что сбит ударно-разведывательный борт «Орион». 414 ОБР «Птахи Мадяра», Команда Топота. 16,3 метра - размах крыла, 24 часа в воздухе», - написал он.

«Мадяр» сообщил, что всего в течение 3,5 лет войны «Птахи Мадяра» сбили более полутора тысяч «Орланов», «Зал», «Суперкамов», «Шахедов», «Гербер» и «Ланцетов», крупнейшими были «Мерлин» и «Форпост».

«Орион» оставался на короночку», - отметил он.

Что известно об «Орионе»

«Орион» - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Находится на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Вес беспилотника составляет 1150 кг.

Боевая нагрузка 200 кг.

До этого Воздушные силы ВСУ несколько раз сбивали дроны «Орион».

