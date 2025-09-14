Светлана Алексиевич: Статкевич очень сильный, красивый человек 14.09.2025, 9:35

Никто не может отнимать у нас право жить в своей стране.

13 сентября в Берлине прошла публичная встреча с двумя нобелевскими лауреатками — соосновательницей российского «Мемориала» Ириной Щербаковой и белорусской писательницей Светланой Алексиевич, сообщает Deutsche Welle.

Среди прочего Нобелевская лауреатка прокомментировала поступок лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который отказался покидать Беларусь:

Как известно, 11 сентября из белорусских тюрем вышли 52 политических заключенных. Среди них был и Николай Статкевич, который отказался принудительно покидать Беларусь. Комментируя это события, Алексиевич говорит, что «здесь мы имеем дело с политическим жонглером»:

— Ему (Лукашенко — ред.) нужно снять санкции, стать выездным в Европу, и поэтому он идет на такой обман: выпускает 50 человек, но сажает еще 100. Никто по-настоящему не освобождают этих людей: если их отпускают, то тут же депортируют. Так это освобождение или новая пытка? Я считаю, что новая пытка.

По словам Алексиевич, она поняла, что своим поступком хотел сказать Николай Статкевич:

— Нам не надо опять уступать, чтобы кто-то за нас решал, где нам жить: на родине или в чужой стране.

Однако писательница считает, что нельзя требовать такого же мужества от других.

— Статкевич очень сильный, красивый человек. Но требовать такой силы от всех людей, которые в тюрьмах, может, и нельзя, — сказала Алексиевич.

