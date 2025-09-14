Партизаны провели диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике РФ

Партизаны провели диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике РФ2
- 14.09.2025, 9:38
Стало известно, какой ущерб нанесен.
Партизаны «Атеш» провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России.
Об этом сообщает Telegram «Атеш».
Агент «Атеш» успешно провел диверсию на железной дороге в Адыз-Хабльском районе. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф.
Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину, сообщается в Telegram-канале партизанского движения.
Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию.
«Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнение и ремонт, а Силы спецопераций ВСУ получают преимущество на поле боя», - говорится в сообщении.