14 сентября 2025, воскресенье, 10:25
Партизаны провели диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике РФ

2
  • 14.09.2025, 9:38
  • 1,752
Стало известно, какой ущерб нанесен.

Партизаны «Атеш» провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России.

Об этом сообщает Telegram «Атеш».

Агент «Атеш» успешно провел диверсию на железной дороге в Адыз-Хабльском районе. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф.

Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину, сообщается в Telegram-канале партизанского движения.

Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию.

«Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнение и ремонт, а Силы спецопераций ВСУ получают преимущество на поле боя», - говорится в сообщении.

