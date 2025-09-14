Переломный момент: появилось оружие, которое изменит баланс сил на фронте 2 14.09.2025, 9:50

Рои дронов с ИИ могут значительно ослабить оборону противника.

Рои дронов с искусственным интеллектом способны существенно преобразовать поле боя. Различные компании уже начали выпускать передовое программное обеспечение, которое сделает атаки такими беспилотниками еще более смертоносными, пишет Financial Times.

В чем преимущество роев дронов с ИИ

В издании объяснили, что такие рои дронов используют искусственный интеллект для координации между собой с целью атаки позиций врага. Исполнительный директор Auterion (компания, разрабатывающая программное обеспечение для беспилотников) Лоренц Майер в разговоре с журналистами заявил, что их появление стало «переломным моментом».

В частности, технология Nemyx способна превратить отдельные дроны в единую скоординированную силу. Она работает на операционной системе Auterion и поставляется в виде приложения, благодаря чему любой совместимый беспилотник может присоединиться к рою посредством простого обновления, объяснил Майер.

По словам исполнительного директора Auterion, новое программное обеспечение еще не использовалось на поле боя. Тем не менее компания планирует до конца 2025 года поставить Украине 33 000 своих «ударных систем», которые предназначены для для беспилотников с искусственным интеллектом в рамках контракта с Пентагоном.

«Военные знают, что это перегрузит оборону врага. Все говорят о роях, все опасаются роев», - сказал Майер журналистам.

В издании отметили, что рои дронов позволяют одному оператору контролировать сразу несколько БПЛА. Благодаря этому можно применять более хитрые стратегии атак, которые подавят оборону противника.

«Вся идея роев заключается в том, что вы умножаете силу. Вы используете только одного человека», - подчеркнул соучредитель Helsing Гундберт Шерф.

В издании напомнили, что россияне уже используют тактику роя дронов. Оккупанты научилась группировать атаки с помощью своих дешевых беспилотников типа «Шахед», атакуя украинские города.

Рои дронов могут стать еще смертоносней

По словам Шерфа, новейшее программное обеспечение может сделать тактику роя дронов еще более смертоносной, позволяя беспилотникам «учиться на ходу». Он добавил, что в «коммуникационных ретрансляторах», где несколько дронов управляются более крупным БПЛА, не было реальной разведки. Вместо этого дроны анализировали огромный архив видеозаписей с беспилотников, которые участвовали в боевых действиях.

Отмечается, что только украинские компании имеют доступ к секретной базе данных боевых беспилотников Universal Military Dataset. Управляющий партнер фонда D3 Эвелина Бучацкая рассказала журналистам, что этот огромный объем данных был необходим для создания роя дронов.

Соучредитель Helsing Гундберт Шерф заверил, что не стоит беспокоиться о том, что автономные рои дронов будут самостоятельно принимать важные решения. По его словам, человек всегда может получить контроль над этими беспилотниками.

