На железной дороге под Киевом прогремели взрывы 14.09.2025, 10:17

иллюстративное фото

ЧП не связано с воздушной атакой РФ.

В Киевской области незадолго до полуночи 13 сентября прогремели взрывы, не связанные с воздушной атакой РФ. В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал «Воздушная тревога» не объявлялся.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник. В результате чрезвычайного происшествия в Фастовском районе пристоличной области повреждена железнодорожная инфраструктура.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже», – написал Калашник вскоре после появления информации о взрывах.

Уже после 5 утра Калашник сообщил о «чрезвычайном происшествии в Фастовском районе».

«В связи с чрезвычайным происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области. Вместе с командой «Укрзалізниці» и соответствующими службами работаем над ликвидацией последствий», – подчеркнул чиновник.

Председатель правления УЗ Александр Перцовский уточнил: ЧП произошло под Бояркой: в зону чрезвычайной ситуации попал поезд 73 Харьков – Перемышль. Он продолжил движение после 4 часов утра.

«Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку на поезде, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение. Всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадим на следующие поезда в Перемышль. Работаем с польскими коллегами, чтобы ускорить пограничную проверку и максимально сохранить пересадки», – написал Перцовский в 04:10 на своей странице в Facebook.

Не обошлось без пострадавших.

«Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу. На время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме», – сообщил глава Киевской ОГА.

Чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, «Укрзалізницею» организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться на официальных ресурсах «Укрзалізниці».

«Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время», – заверил Калашник.

Задержка поездов

В «Укрзалізниці» сообщили, что из-за повреждения инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

«Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад», – было сказано в сообщении.

Задерживался ряд поездов, о чем информировали на сайте «УЗ-Везем».

Чуть позже в «УЗ» сообщили, что вместо участка Здолбунов – Казатин-2 поезда будут следовать через Коростень. В объезд участка Жмеринка – Фастов-1 – через Мироновку и Триполье-Днепровское.

Между тем поезд №23 Киев – Хелм уже направился измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев должен был забрать поезд №31 с последующей пересадкой.

«Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков – Львов», – добавили в «УЗ».

Поезд №73 Харьков – Перемышль также отправился измененным маршрутом через Киев и Коростень. Поезд был ускорен, впрочем ожидаемая задержка – не менее 4 часов.

«К сведению пассажиров этого рейса, которые поехали с места происшествия автобусным трансфером в Киев или самостоятельно: поезд отправится со станции Киев-Пассажирский ориентировочно в 04:15. В случае невозможности осуществить посадку на этот рейс по любым причинам, мы готовы принять пассажиров с билетами на поезд №73 на ЛЮБОЙ другой поезд в направлении Перемышля в течение воскресенья без обмена билетов», – сообщили в «УЗ».

Там также объявили, что для того, чтобы предупредить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, будет организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья.

В сутки 14.09.25 назначили пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка.

