закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам напомнили о пенсионном новшестве, которое ввели в этом году

  • 14.09.2025, 10:34
  • 3,968
Белорусам напомнили о пенсионном новшестве, которое ввели в этом году

Срок подачи заявлений изменен.

В Минтруда напомнили белорусам, как работает упрощенный механизм назначения пенсий. Ношвество ввели с 1 января этого года.

С 1 января нынешнего года увеличили срок подачи заявления для назначения некоторых пенсий — по возрасту, за выслугу лет и социальных. Теперь это можно сделать за месяц до пенсионного возраста и в течение такого же срока после. Выплаты назначат с той даты, когда человек достиг возраста выхода на заслуженный отдых.

До этого года за назначением пенсии можно было обращаться в любое время после того, как появится на нее право. То есть когда женщине исполнилось 58 лет, а мужчине — 63 года (если речь не о льготниках). Но если человек приходил за ней не в свой день рождения, а позже, то эти выплаты ему начисляли с той даты, когда он обратился.

«За выплатой по инвалидности следует обращаться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца», — уточняют в Минтруда.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук