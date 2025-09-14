Белорусам напомнили о пенсионном новшестве, которое ввели в этом году 14.09.2025, 10:34

Срок подачи заявлений изменен.

В Минтруда напомнили белорусам, как работает упрощенный механизм назначения пенсий. Ношвество ввели с 1 января этого года.

С 1 января нынешнего года увеличили срок подачи заявления для назначения некоторых пенсий — по возрасту, за выслугу лет и социальных. Теперь это можно сделать за месяц до пенсионного возраста и в течение такого же срока после. Выплаты назначат с той даты, когда человек достиг возраста выхода на заслуженный отдых.

До этого года за назначением пенсии можно было обращаться в любое время после того, как появится на нее право. То есть когда женщине исполнилось 58 лет, а мужчине — 63 года (если речь не о льготниках). Но если человек приходил за ней не в свой день рождения, а позже, то эти выплаты ему начисляли с той даты, когда он обратился.

«За выплатой по инвалидности следует обращаться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца», — уточняют в Минтруда.

