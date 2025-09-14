Стало известно, какой будет погода в Беларуси на предстоящей неделе 14.09.2025, 10:51

Погружаемся в настоящую осень.

В первой декаде сентября установилась по-летнему теплая погода. Но как бы не хотелось, но тепло надолго не задержится, как в прошлом году. Беларусь начнет постепенно погружаться в осень. Если в начале следующей недели еще сохранится умерено теплая погода, то в начале второй ее половины синоптическая ситуация начнет меняться — температура будет понижаться, облаков и дождей станет больше. Лето медленно, но уверенно начнет покидать Беларусь. Остается надежда на бабье лето. Об этом в прогнозе погоды на неделю с 15 по 21 сентября рассказал телеканалу ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели на погоде скажется влияние атмосферных фронтов и влажных воздушных масс. Облачно с прояснениями, на большей части страны — кратковременные дожди, наиболее интенсивные по западной половине Беларуси. Возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Влажность воздуха до 80%. Температура воздуха ночью от +9 до +15 градусов, днем в понедельник от +14 по северо-западу до +24 по юго-востоку, во вторник — +20…+24.

В середине недели сохранится влияние атмосферных фронтов. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти, умеренный. Влажность до 80%. Преобладающая температура в среду ночью — от +7 до +14 градусов, в дневные часы — +14…+19.

И, предварительно, в начале второй половины недели погоду продолжат определять ненастные атмосферные фронты и более холодные воздушные массы. Облачно с прояснениями. Временами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Влажность до 90%. Ночью — +8…+13 градусов. Днем в четверг — +12…+19, в пятницу — +12…+17.

В выходные дни ожидается смещение очередного атмосферного фронта с запада, который принесет в большинство районов кратковременные дожди. Облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра Влажность до 80%. Ночью от +10 до +17 тепла, в середине дня в субботу — +11…+14, в воскресенье от +5 в Витебске до +15 в Гродно.

