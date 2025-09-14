В Литве поднимали истребители НАТО из-за российских самолетов 7 14.09.2025, 10:52

3,158

Россияне летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

Литовская армия сообщила, что 13 сентября российские самолеты нарушили правила полета, поэтому были подняты истребители НАТО.

Заявление армии Литвы приводит Delfi.

Как отметили литовские военные, истребители НАТО поднимались дважды.

«Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов», – говорится в сообщении.

Российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

