ВСУ завершают окружение врага в Доброполье

Западный котлован уже полностью зачищен.

Украинские силы продолжают продвигаться на так называемом Добропольском выступе. Оккупанты, задействованные в «российском прорыве», оказались под угрозой окружения, перед ними встал простой выбор: плен или смерть.

Об этом пишет аналитик Reporting from Ukraine. Он утверждает, что история с «прорывом в районе Доброполья» подходит к концу, и рассказывает, что происходит там сейчас и какие факторы помогли украинцам переломить ситуацию в свою пользу.

Что известно о ситуации

По данным Reporting from Ukraine, в районе так называемого Добропольского выступа на Покровском направлении украинские войска продолжают атаковать россиян, уничтожая очаги их пребывания. Блогер отмечает, что перед оккупантами на этом участке фронта встал простой выбор: сдаться в плен к украинской армии, которая наступает, или быть полностью уничтоженными.

«После успешного проникновения с возвышенности на западе украинцы теперь начинают атаки и с севера, завершая тем самым окружение российского Добропольского выступа. Украинцы используют высококвалифицированные пехотные отряды для продвижения, вступая в бои с российскими войсками по дороге», – отметил аналитик.

В пользу украинских сил в бою на этом участке фронта сыграли значительно лучшие наземные линии связи: они тянутся из Краматорска и Дружковки, функционирующих как центральные оперативные узлы для украинских сил к северу от Донецка.

Кроме того, когда украинские линии снабжения приближаются к линии фронта, они пересекают несколько населенных пунктов в долине между двумя холмами. Это блокирует сигналы для российских дронов, которые в основном полагаются на дроны-камикадзе типа FPV, а не на боеприпасы, сбрасываемые с дронов, отмечает аналитик.

«Российская оптоволоконная система также до сих пор составляет лишь примерно 20% от общего количества FPV-дронов, используемых россиянами, поэтому долина, по которой перемещаются украинцы, в значительной степени защищена от большинства российских ударов. Здания в поселениях и лесополосы, тянущиеся вдоль них, обеспечивают дополнительные средства маскировки для украинских пехотных подразделений, проходящих через них», – объяснил Reporting from Ukraine.

Еще одним важнейшим преимуществом украинских воинов является активное применение тяжелых беспилотников типа Vampire и «Баба Яга». Эти дроны, отмечает аналитик, способны летать и зависать над долиной, несмотря на слабый сигнал, от которого россияне страдают ниже над землей.

Reporting from Ukraine подчеркивает: в сети появились геолокационные кадры продвижения украинских пехотинцев на юг через населенные пункты «под бдительным оком и в постоянной связи с разведывательными дронами Mavic», которые обнаруживают любое российское присутствие.

На одном из таких видео российскую позицию украинцы сначала обстреляли осколочно-фугасными снарядами из гранатометов. Однако когда стало понятно, что эти снаряды не достают до подвала, где спряталась часть оккупантов, было принято решение нанести по позиции удар четырьмя минометными снарядами из Vampire. В результате нескольких прямых попаданий подвал вместе с захватчиками был уничтожен.

«Российская пехота, которая пытается обойти украинские атаки с возвышенности на востоке, также быстро перехватывается украинскими беспилотниками FPV, патрулирующими этот район, поскольку уровень сигнала гораздо меньше нарушается на возвышенности и склонах, которыми россияне должны сначала пройти», – добавил аналитик.

Он подчеркнул, что в ходе систематического продвижения на юг украинские войска закрепили полный контроль над Владимировкой и расширяют серую зону, чтобы полностью охватить российский выступ.

«Украинцы избегали завершающего удара по двум российским окружениям дальше на север, чтобы заманить больше российских войск для попытки спасти их, одновременно держа их подальше от важных позиций. Однако, поскольку ловушка теперь срабатывает, нет особых оснований поддерживать эти ячейки, и последние операции по зачистке уже начались», – утверждает Reporting from Ukraine.

Аналитик со ссылкой на слова украинских воинов на местах также написал, что так называемый западный котлован уже полностью зачищен, теперь в фокусе внимания – «восточный котлован».

«Каждому россиянину сначала предлагают сдаться в плен, однако если они отказываются, их немедленно уничтожают, поскольку украинские силы очень нужны в других местах, а поддержка плотного периметра стоит много ресурсов. В целом, украинцы закрывают «ворота» и добивают всех российских солдат, которые остались, поскольку украинские солдаты на местах уже сообщают о скором пополнении фонда обмена военнопленными», – пишет Reporting from Ukraine.

Аналитик добавляет, что в серой зоне российские подразделения уничтожаются беспилотниками, тогда как украинская пехота продвигается вперед, оставляя поля устланными российскими телами.

Напоследок Reporting from Ukraine отметил, что история с российским прорывом в районе Доброполья «подходит к концу», и спрогнозировал, что «многие российские генералы вскоре начнут перекладывать вину друг на друга, поскольку молот последствий неизбежно придет со стороны Москвы».

