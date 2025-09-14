Путин унижен до вассала Си 5 Аарон Леа, Борух Таскин, The Moscow Times

Россия становится винтиком в глобальной системе.

Израильский визионер Харари в книге Homo Deus сформулировал переходный процесс, который изменил горизонты человечества: победив голод, болезни и войны, оно впервые осмелилось поставить целью не выживание, а продление жизни и даже бессмертие. Эта цель перестала быть метафорой и превратилась в новую арену соперничества.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!», — президент Дональд Дж. Трамп.

«Homo sapiens вот-вот превратится в Homo Deus, но кто будет богами, а кто смертными?», — Юваль Ной Харари.

Показательно, что кулуарный разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина, «случайно» подслушанный журналистами, был вовсе не о ядерной войне или вооружениях, а о продолжительности жизни: «семьдесят лет — еще мальчик», «нужно жить до ста пятидесяти».

Как пишет Питер Сауэр, диктаторы давно думают о бесконечном правлении, что глубоко укоренено и в китайской традиции, да и в европейской тоже — Сильвио Берлускони был не одинок в поисках продления жизни и тоже мечтал прожить именно 150 лет. Символично, что парад силы, несущей смерть, и разговор о бессмертии оказались рядом, как две точки опоры для будущего противостояния: одна нога, дрожа, давит на ядерную кнопку, другая шаркает, ища долголетия.

Так наше настоящее стало не отвлеченной мечтой философа, а политическим полем, где столкнулись два подхода: правый — через технологии, гуманизм и знание; левый — через контроль, трансплантологию и эксплуатацию чужих тел.

Китай — новый центр притяжения, а Россия стала для него… ГДР?

Парад победы в Пекине, состоявшийся 3 сентября 2025 года, ярко осветил сдвиг в геополитике. Си Цзиньпин в сопровождении Владимира Путина и Ким Чен Ына командовал парадом, а перед ним и двумя миллиардами телезрителей разворачивались: ядерная триада в полном составе, новейшие гиперзвуковые ракеты, беспилотники с искусственным интеллектом, лазерное и микроволновое оружие, боевые роботы… Парад стал символом не просто военной мощи и готовности Китая к будущим войнам, как подчеркнул бывший шеф разведки ВМФ США адмирал Майк Студеман, но и демонстрацией логики нового миропорядка.

В каббалистической традиции различие возникает там, где расходятся свойства: пока они совпадают — появляется общность, когда расходятся — появляется дуальность. Китай демонстрирует именно такие свойства: дисциплину, контроль, гармонию через подчинение и страх.

Запад, напротив, продолжает транслировать противоположные качества — открытость, созидание, научный поиск, гуманизм. Полюса образуются не из-за географии или военной арифметики, а из-за противоположности свойств, и именно это делает парад в Пекине чем-то гораздо большим, нежели шоу: ритуальным актом закрепления левой линии, линии силы и ограничения, противопоставленной правой линии — гуманизма, знания и свободы.

Россия, одна из многих стран, приглашенных императором Си на новый глобальный полюс, заодно завершила путь от суверенитета к вассальной зависимости и исполнению роли Восточной Германии, ключевого прокси СССР в союзе стран «Варшавского договора». Бывший глобальный полюс под названием СССР разделил судьбу бывшего глобального полюса под названием Пруссия: большая часть территории (Россия как ГДР) превратилась в исполнителя геополитических замыслов нового полюса.

СССР был центром реального притяжения не только благодаря ядерному арсеналу, но и благодаря «двойному поясу» — пятнадцати республикам и «Варшавскому договору»; Москва выступала столицей «второго мира», альтернативного миру первому, свободному, то есть Западу. У сегодняшней России нет внешнего контура, нет способности диктовать или экспортировать правила, а попытка создать такой контур из Украины привела Россию положение прокси, зависимого от поддержки Пекина.

Одновременно Россия стала похожей и на Иран: оба они — ресурсные узлы, подпитывающий китайский центр, и оба — источники раздражения для Запада. Здесь более чем уместна аллегория Харари: муха не способна разрушить лавку, но, попав в ухо быку, сводит его с ума, и лавку крушит бык. Именно так действуют террористические режимы, и именно так сегодня Россия и Иран встроены в стратегию Китая — они создают шум, провоцируют Запад тратить силы на тушение пожаров (в случае Ирана это его прокси вроде хуситов и «Хамаса»), отвлекая его от будущего и от реальной угрозы в лице Китая.

Такой вот смысл приобрел этот парад.

Отступление Америки создает вакуум

В каббале есть фундаментальная идея: все в мире держится на двух линиях — правой и левой. Это две стороны одной медали, два пути, которые проявляются в каждом явлении. Правая линия связана с созиданием, отдачей, стремлением к гармонии и знанию; левая — с властью, контролем, эгоистическим удержанием.

Когда мы говорим о сегодняшней биполярности в мире, то видим ту же структуру на политическом уровне: западный мир воплощает свойства правой линии, строя технологии ради здоровья и счастья, а авторитарные режимы тянутся к левой линии, где господствует страх, сила и использование человека как ресурса. И у них разная логика: западная правая линия — путь знаний, технологий и гуманизма, здесь Рэй Курцвейл и его «сингулярность», Google и Calico, исследующие старение, лаборатории CRISPR и регенеративной медицины, эпикурейская традиция, для которой высшее благо состоит в уменьшении страданий; «восточная» левая линия — путь экстракции: продление жизни через чужие тела, трансплантология без этики, насильственные изъятия органов, контроль как самоцель и внедрение самоконтроля.

В западной традиции человек остается субъектом, даже когда его тело становится объектом исследований; в китайско-авторитарной — он превращается в ресурс, запчасть, средство.

Именно здесь проходит водораздел Homo Deus: кто станет богами, а кто останется расходным материалом для чужого бессмертия. И не факт, что правая линия сегодня побеждает, поскольку среди тех, кто ее ведет, нет единства.

Прискорбный пример: 4 сентября 2025 года состоялись переговоры между Дональдом Трампом и лидерами Европы — Зеленским, Макроном и фон дер Ляйен, и они выявили серьезные разногласия, потому как у Европы нет сил самостоятельно сдерживать Россию. Мало этого, США начнут поэтапно сворачивать программы содействия безопасности восточноевропейских стран. Это означает, что Вашингтон уже в следующем году перестанет финансировать проекты по обучению и оснащению армий, прежде всего в странах Балтии, которые окажутся на передовой в случае вооруженного конфликта с Россией. В Европе теперь хотят получить разъяснения от Вашингтона, как это все будет выглядеть — тем более что угроза нарастает, взять хотя бы четырехкратное увеличение числа атак России на европейскую инфраструктуру (данные 2024 года)! Замешательство поддерживается и подспудным науськиванием из Пекина: Китай, пользуясь моментом, обхаживает Венгрию, Словакию, Сербию с помощью программы «Один пояс, один путь», обещающей «стабильность» и инвестиции этим странам — вместо свободы.

Проецирование власти через технологии управления данными

Разделенное будущее обнажает главный философский вопрос: для чего создаются технологии?

На Западе они создаются ради здоровья, счастья, свободы от боли и тревог, ради уменьшения страдания, как говорили Эпикур и Иеремия Бентам.

В Китае и его свите — ради стабильности, лояльности и бесконечной управляемости, ради субститута счастья в виде тишины и покорности.

Символика тоже разошлась: парад с его железяками, маршами и баритонами дикторов — язык прошлого, театр страха и дисциплины, а лаборатория, конференция, база данных по старению — язык будущего; да, безнадежная скука протоколов, но именно эта скука создает возможность жить дольше, не отнимая жизнь у других. И вот уже концепция «датаизма» Харари, где контроль над информацией равен превосходству, находит свое воплощение в стратегии и практике Китая.

Роботизированная точность парада и призыв Си к «общему будущему» подчеркивают экспорт Пекином систем наблюдения, механизмов социального кредита и «суверенных» соцсетей в Россию и Иран (как минимум) и обеспечивают лояльность, создавая блок, несовместимый с демократическим этосом Запада. Россия, воюя в Украине с помощью северокорейских войск и китайских комплектующих для беспилотников, и Иран с его исламскими прокси усиливают влияние Китая посредством экономических рычагов и добычи нужных Китаю ресурсов, повторяя идеологическую власть прошлого СССР, но с учетом невиданной мощи технологий XXI века. Главный производственный цех этой мощи — Китай, что подчеркивает адмирал Ставридис, обращая внимание на решение саммита ШОС создать координационный центр развития ИИ.

Разделенное будущее

Правая линия, Запад, к сожалению, сегодня в замешательстве, на паузе, и чем дольше это продлится — тем больше левый полюс себе отожмет в новом мире. По мере отступления Америки возвышается технополюс Китая, проецирующий Homo Deus алгоритмического доминирования, и уход Америки из глобальной проактивности только ухудшает ситуацию. Один полюс живет за счет постоянных инвестиций в знания, институты, правила и ценности — и на доверии; как только эта энергия ослабевает, образуется вакуум, который сразу заполняется с другого полюса парадами, цензурой, прокси-войнами — и страхом. Левая ось все быстрее закрепляет свою будущую роль, хотя не предлагает позитивного образа будущего, а лишь блокирует чужие возможности.

Наличие двух полюсов сегодня не фиксируется ведущими аналитиками, например Владислав Иноземцев полагает что обсуждать биполярность нового мира пока преждевременно. Но нам кажется, что вопрос Харари — «кто будет богами, а кто смертными?» — именно сегодня принимает угрожающую актуальность. Китай давно экспортирует идею (и технические средства) централизованного контроля, наблюдения и добычи ресурсов своим сателлитам и прокси. Метафизическая структура, отдающая приоритет системным характеристикам грубой силы, проявляется также в китайском управлении через системы социального кредита, мониторинг с помощью искусственного интеллекта и экономическое доминирование, обеспечивая принятие доверенными лицами авторитарных норм, несовместимых с западной открытостью.

Горькие стенания Трампа, что Индия и Россия фактически уже находятся в «темнейшей» орбите Китая — безусловная фиксация крупнейшего провала администрации США, руководимой некомпетентными и нестабильными лидерами.

В наше время именно технологический полюс Китая прирастает, а Америка отступает, что формирует разобщенное, авторитарное будущее мира. Соблазнит ли такое видение Китая глобальный Юг, или же раздробленный гуманизм Запада сможет выстоять? Мир на перепутье. Флагов много, но источников гравитации как и прежде лишь два, и каждый притягивает тех, кто узнает в ней «свои» свойства. Так устроено любое творение: оно расходится на противоположности, когда расходятся качества, и пока они антагонистичны, полюса будут существовать. Вопрос в том, чьи свойства окажутся для мира привлекательнее — линии созидания или линии контроля, и чье бессмертие будет настоящим, а чье останется лишь продлением жизни тиранов за счет чужих мертвых и живых тел, полученных в ходе их варварских войн.

Аарон Леа, Борух Таскин, The Moscow Times

