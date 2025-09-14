Ученые выяснили, что у осьминогов есть любимые «руки» 1 14.09.2025, 11:52

Это может повлиять на возможности медицины.

Американские ученые во время исследования обнаружили, что осьминоги имеют любимые щупальца, которые используют для определенных задач чаще, чем другие. Об этом пишет Tagesschau, ссылаясь на соответствующее исследование.

В частности профессор зоологии Неапольского университета Михаэль Куба исследует этих животных на протяжении многих лет и был одним из экспертов, участвовавших в открытии.

«Самое важное в способностях осьминога - это то, что он должен и может контролировать тело, которое для нас просто почти непонятно», - подчеркнул он.

По его словам, для этого осьминогу нужна огромная мощность мозга.

Для того, чтобы определить, что осьминог имеет любимые щупальца для определенных задач, американские ученые проанализировали видеозаписи животных в Атлантическом океане и Карибском море.

«До этого времени это приходилось делать в аквариумах, где поведение животных может сильно отличаться от естественного. Новый результат: в дикой природе осьминоги выбирают свои щупальца специально для различных задач. Хотя каждое щупальце способно выполнять любую задачу, они, кажется, предпочитают использовать свои передние «руки» для поиска пищи, а задние - для передвижения. Однако среди осьминогов нет правшей и левшей. Они используют обе стороны примерно одинаково часто», - объясняют в материале.

В то же время контроль над таким гибким телом интересен не только биологам. В частности, в области мягкой робототехники исследователи хотят использовать эти знания для разработки новых роботов.

«Осьминог для нас действительно является главным источником вдохновения», - отметила инженер-робототехник из Университета Сингапура Сесилия Ласки.

Задачи, которые до этого могли выполнять только роботы с жестким каркасом, осьминог может выполнять без костей. Поэтому инженеры хотят использовать это в нескольких сферах, к которым относятся производство продуктов, автоматизированное производство и медицина.

«Когда вы работаете вокруг пациента или внутри него, как во время эндоскопии, очень интересно использовать технологии мягкой робототехники для создания мягких эндоскопов, которые могут безопасно двигаться вокруг органов, но также лучше приспосабливаются к небольшим пространствам и затем, как осьминог, выполняют определенные задачи», - отметила Ласки.

Врачебными задачами могут быть взятие образцов тканей, остановка кровотечения или удаление посторонних предметов. Таким образом это минимизирует риск повреждения тела и жизненно важных органов во время операций.

«Однако технология еще находится на начальной стадии, многие роботы сейчас проходят клинические испытания. Они еще не используются серийно на операционных столах. Благодаря знаниям исследователей из Флориды и Массачусетса теперь известно, как именно руки должны двигаться вместе, чтобы выполнять определенные задачи, и как лучше всего распределить функции между руками. Таким образом, мечта о роботе-осьминоге в операционной может однажды стать реальностью», - заверили в Tagesschau.

