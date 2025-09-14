«Дали таблетки от диареи и электросамокат»6
Пленные россияне рассказали, как пытались зайти в Купянск по трубе.
Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается, личный состав армии страны-агрессора РФ попадает в плен.
Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в 10-м армейском корпусе ВС Украины, публикуя кадры с этого участка фронта и отрывками интервью пленных оккупантов, которые, в частности, рассказали, как использовали трубопровод для перемещения в Купянск.
«Неподалеку от нас была труба как раз. Газовая. Сначала нас туда не подпускали, потому что охранник сидел там. А когда уже начали нам задание выдавать, пускать туда, то я видел, что она разрезана, верхняя крышка снята», — рассказал один из пленных захватчиков.
По словам еще одного оккупанта, они передвигались на электросамокатах.
«Нас повели на инструктаж. Типа сказали, как быть в трубе, как и что сделать», — сообщил россиянин, добавив, что им дали таблетки от диареи, по полтора литра воды и повели по очереди к трубе, где был электросамокат и привязанная к нему тележка.
На вопрос, знали ли они, что идут в Купянск, пленный оккупант рассказал, что у них было установлено мобильное приложение, которое поддерживает разные форматы карт.
«Я когда вышел из трубы, у нас был AlpineQuest, у нас были точки зайти. Там есть две девятиэтажки рядом с пятиэтажкой стоят. У нас вообще первоначальная задача была дойти до этих девятиэтажек, по пять человек в каждой девятиэтажке закрепиться», — говорит пленный на видео.
В 10-м армейском корпусе ВС Украины в описании к видео подчеркнули, что выход из трубопровода, который оккупанты использовали для перемещения личного состава в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город, отметили в ВСУ.
Также отмечается, что в районе Купянска несколько трубопроводов, три нитки из четырех уже повреждены и затоплены.
«В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города — поисково-ударные действия», — сообщили защитники.
По словам бойцов 10-го армейского корпуса, с начала операции, за две недели, потери противника составили 395 вояк, из них 288 — безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, украинские воины обезвредили всего 265 россиян, а в районе самого города — еще 128.