Минчанин заработал 150 рублей, а потерял $17 тысяч 2 14.09.2025, 12:04

2,850

Как так вышло?

Минчанин решил подработать через онлайн-игру и заработал всего 150 рублей, но в итоге потерял 17 тысяч долларов: мошенник заставил его пополнять счет на платформе для продвижения товаров, а вернуть вложенное оказалось невозможно. Подробности схемы раскрыл телеграм-канал «Милиция Минска».

24-летний житель Минска познакомился в онлайн-игре с неизвестным, с которым переписывался в мессенджере несколько месяцев. Новый знакомый предложил ему подработку: продвижение товаров на одной из популярных торговых интернет-площадок.

Минчанин зарегистрировался на платформе, создал личный кабинет и начал выполнять задания. Особенность подработки заключалась в том, что на счету аккаунта всегда должна была быть сумма, превышающая стоимость продвигаемого товара. В течение двух месяцев молодой человек пополнял счет, выполнял задания и даже вывел небольшой заработок — около 150 рублей.

Однако вскоре начали попадаться дорогие товары, и для их продвижения заявителю пришлось внести крупные суммы. Когда деньги закончились, он решил прекратить сотрудничество и вывести вложенное, но сделать это не удалось. В итоге общий ущерб составил $17 000.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

