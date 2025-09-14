закрыть
Axios: Трамп уже сомневается в своей способности влиять на Путина

  • 14.09.2025, 12:12
  • 2,352
Axios: Трамп уже сомневается в своей способности влиять на Путина

Президент США признался в этом своим приближенным лицам.

Президент США Дональд Трамп начал выражать сомнения в своей способности влиять на хозяина Кремля Владимира Путина о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

Об этом сообщает Axios.

Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, похоже, усомнился в своей способности повлиять на Путина, отмечает портал.

Он признался своим приближенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру, сообщил Axios источник, владеющий прямой информацией.

Месяц назад Трамп заявил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится на прекращение огня в Украине или не предпримет серьезных шагов в направлении мира.

Однако Путин не согласился на прекращение огня и даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. И несмотря на это Трамп не ввел новых санкций против РФ.

Вместо этого администрация США переложила ответственность за давление на Путина на Европу, и начала требовать от ЕС ввести дополнительные санкции против РФ и Китая.

