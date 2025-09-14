Литовские пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью на фоне учений «Запад-2025» 1 14.09.2025, 12:15

Будут ли провокации?

В Литве рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью на фоне проведения на территории страны совместных с РФ военных учений «Запад-2025».

Об этом сообщает LRT.

По данным пограничников, сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная, провокаций не зафиксировано.

«Ситуация на литовско-белорусской границе не изменилась. Могу сказать, что она стабильна. На участке границы с белорусской стороны наши сотрудники не фиксируют никакой активности. На границе с Калининградом также сохраняется спокойная обстановка», – рассказал глава Службы охраны государственной границы Рустамас Любаевас.

По его словам, сотрудники Службы охраны государственной границы не сообщают о какой-либо дополнительной активности на литовской границе.

«Провокаций пока не зафиксировано», – заявил генерал Любаевас в субботу вскоре после полудня.

Председатель Службы охраны государственной границы проинформировал также, что после того, как Польша временно закрыла границу с Беларусью, на литовской границе не зафиксировано увеличение транспортного потока.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад» начались в пятницу утром. По данным Вооруженных сил Литвы, в учениях принимают участие около 30 тысяч военнослужащих.

