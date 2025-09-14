В Беларуси заметили новейший российский БТР-22 1 14.09.2025, 12:50

1,376

Недалеко от границы с Польшей.

В городе Гродно, неподалеку от которого находится Гожский полигон, был замечен российский бронетранспортер БТР-22, который участвует в российско-белорусских учениях «Запад-2025».

Как отмечает военный портал Defense Express, месторасположение российского БТР-22, который был замечен на улице Кирова, локализовал Telegram-канал Military Journal.

В Defense Express предполагают, что россияне могли намеренно слить фото этого БТР в сеть в рамках негласной кампании демонстрации силы перед Польшей. Включая залет «Гербер» на территорию страны, а также два пусковых ОТРК «Искандер» в Калининградской области России.

Отмечается, что появление БТР-22 даже настолько близко к территории Польши не является чем-то кардинально необычным. Впрочем, все же речь идет о машине, которая впервые была представлена достаточно недавно - два года назад, на форуме «Армия-2023».

Как пояснили в Defense Express, БТР-22 - это фактически некий «бюджетный «Бумеранг». Это его неофициальное обозначение, ведь во время первой демонстрации он фигурировал как БТР-82А ("усовершенствованный"). Даже сами россияне признавали, что БТР-22 является проектом, который отстал более чем на 20 лет от нынешних реалий - по сути, в этом бронетранспортере они пытались «переосмыслить» проект БТР-87.

В то же время в 2023 году БТР-22 показывали на выставке с боевым отделением БППУ, тогда как заявлялась возможность установки на нем дистанционно управляемого боевого модуля «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и пусковыми ПТРК «Конкурс-М».

Отмечается также, что машина получила массу в 20 тонн и двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Кроме того, заявлялось, что БТР-22 имеет возможность преодолевать водные преграды.

«И если уж мы говорим о том, что БТР-22 засветился в Беларуси, то стоит вспомнить, что ранее в этом году белорусы через 15 лет таки смогли принять на вооружение собственный БТР Volat V-2», - отметили в издании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com