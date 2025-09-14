закрыть
Генштаб ВСУ объяснил взрывы на железной дороге под Киевом

  • 14.09.2025, 12:59
  • 1,436
Генштаб ВСУ объяснил взрывы на железной дороге под Киевом

Что произошло?

Генеральный штаб ВСУ объяснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на комментарий Генштаба ВСУ.

«Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз, сообщили нам в Генштабе. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона – отцеплены», — говорится в сообщении.

На месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка.

Также «Суспільне» опубликовало видео с места чрезвычайной ситуации в Киевской области.

