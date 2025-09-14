В Беларуси хотят ввести изменения для выезжающих за границу 10 14.09.2025, 13:29

И тех, кто возвращается обратно в страну.

В Беларуси хотят ввести изменения по пересечению границы и дактилоскопии. Возможные новшества прописаны в законопроекте, который поступил на рассмотрение в «парламент», пишет «Зеркало».

В «палату представителей» снесли на рассмотрение законопроект «Об изменении законов». Как сообщается, его подготовили для «совершенствования законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности».

Среди прочего чиновники хотят обязать компании и ИП, которые выполняют международные автомобильные пассажирские перевозки, передавать персональные данные клиентов в информационные системы Минтранса. Как планируется, бизнес будет делать это безвозмездно.

Также уточняются перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, сведения, которые фиксируются в ходе данной регистрации, сроки хранения и порядок доступа к дактилоскопической информации.

Пограничников хотят наделить полномочиями на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, получение, использование и хранение дактилоскопической информации.

Процедуру прохождения пограничного контроля хотят дополнить возможностью «осуществления личного досмотра граждан и находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств».

Как уточняется, законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О государственной дактилоскопической регистрации», «О Государственной границе Республики Беларусь», «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» и «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

