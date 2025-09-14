закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси хотят ввести изменения для выезжающих за границу

10
  • 14.09.2025, 13:29
  • 17,534
В Беларуси хотят ввести изменения для выезжающих за границу

И тех, кто возвращается обратно в страну.

В Беларуси хотят ввести изменения по пересечению границы и дактилоскопии. Возможные новшества прописаны в законопроекте, который поступил на рассмотрение в «парламент», пишет «Зеркало».

В «палату представителей» снесли на рассмотрение законопроект «Об изменении законов». Как сообщается, его подготовили для «совершенствования законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности».

Среди прочего чиновники хотят обязать компании и ИП, которые выполняют международные автомобильные пассажирские перевозки, передавать персональные данные клиентов в информационные системы Минтранса. Как планируется, бизнес будет делать это безвозмездно.

Также уточняются перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, сведения, которые фиксируются в ходе данной регистрации, сроки хранения и порядок доступа к дактилоскопической информации.

Пограничников хотят наделить полномочиями на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, получение, использование и хранение дактилоскопической информации.

Процедуру прохождения пограничного контроля хотят дополнить возможностью «осуществления личного досмотра граждан и находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств».

Как уточняется, законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О государственной дактилоскопической регистрации», «О Государственной границе Республики Беларусь», «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» и «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук