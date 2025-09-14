Лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии поместили под арест

Лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии поместили под арест1
14.09.2025
- 1,460
Накануне политик анонсировал «мирную революцию» на 4 октября.
В Грузии одному из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единство – Национальное движение» Левану Хабеишвили избрали меру пресечения в виде ареста.
Об этом сообщает «Грузия Online».
Решение вынесла судья Пикрия Сиктурашвили. Хабеишвили будет доставлен в Руставское пенитенциарное учреждение № 12.
Защита ходатайствовала о применении залога в отношении Хабеишвили и различных ограничительных мерах, в частности использование электронного браслета и домашний арест. Также предлагалось ограничить возможность делать заявления.
Левана Хабеишвили задержали 11 сентября. По информации грузинских силовиков, его задержали «по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в виде взятки».
Это связано с его предложением выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые откажутся участвовать в разгонах антиправительственных митингов и выполнять другие приказы, а также обнародуют секретные материалы, связанные с их службой.
Лидеру грузинской оппозиции грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
В Службе госбезопасности Грузии подтвердили задержание еще одного оппозиционера – Муртаза Зоделава, которому, по информации ведомства, Хабеишвили передал свой телефон, а Зоделава якобы пытался сбежать и оказывал сопротивление силовикам.
В отношении него суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 25 тысяч лари.
Ранее Леван Хабеишвили анонсировал «мирную революцию» на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления – которые «Единство – Национальное движение» решило бойкотировать.
Кроме того, последние несколько месяцев Хабеишвили распространяет сообщения о конфликтах среди лидеров партии власти «Грузинская мечта».
В последние месяцы власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и активистов на фоне длительных антиправительственных протестов из-за отказа от движения в Европейский Союз.
Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.