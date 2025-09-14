Лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии поместили под арест 1 14.09.2025, 13:44

1,460

Леван Хабеишвили

Накануне политик анонсировал «мирную революцию» на 4 октября.

В Грузии одному из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единство – Национальное движение» Левану Хабеишвили избрали меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает «Грузия Online».

Решение вынесла судья Пикрия Сиктурашвили. Хабеишвили будет доставлен в Руставское пенитенциарное учреждение № 12.

Защита ходатайствовала о применении залога в отношении Хабеишвили и различных ограничительных мерах, в частности использование электронного браслета и домашний арест. Также предлагалось ограничить возможность делать заявления.

Левана Хабеишвили задержали 11 сентября. По информации грузинских силовиков, его задержали «по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в виде взятки».

Это связано с его предложением выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые откажутся участвовать в разгонах антиправительственных митингов и выполнять другие приказы, а также обнародуют секретные материалы, связанные с их службой.

Лидеру грузинской оппозиции грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В Службе госбезопасности Грузии подтвердили задержание еще одного оппозиционера – Муртаза Зоделава, которому, по информации ведомства, Хабеишвили передал свой телефон, а Зоделава якобы пытался сбежать и оказывал сопротивление силовикам.

В отношении него суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 25 тысяч лари.

Ранее Леван Хабеишвили анонсировал «мирную революцию» на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления – которые «Единство – Национальное движение» решило бойкотировать.

Кроме того, последние несколько месяцев Хабеишвили распространяет сообщения о конфликтах среди лидеров партии власти «Грузинская мечта».

В последние месяцы власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и активистов на фоне длительных антиправительственных протестов из-за отказа от движения в Европейский Союз.

Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com