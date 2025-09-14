закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии поместили под арест

1
  • 14.09.2025, 13:44
  • 1,460
Лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии поместили под арест
Леван Хабеишвили

Накануне политик анонсировал «мирную революцию» на 4 октября.

В Грузии одному из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единство – Национальное движение» Левану Хабеишвили избрали меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает «Грузия Online».

Решение вынесла судья Пикрия Сиктурашвили. Хабеишвили будет доставлен в Руставское пенитенциарное учреждение № 12.

Защита ходатайствовала о применении залога в отношении Хабеишвили и различных ограничительных мерах, в частности использование электронного браслета и домашний арест. Также предлагалось ограничить возможность делать заявления.

Левана Хабеишвили задержали 11 сентября. По информации грузинских силовиков, его задержали «по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в виде взятки».

Это связано с его предложением выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые откажутся участвовать в разгонах антиправительственных митингов и выполнять другие приказы, а также обнародуют секретные материалы, связанные с их службой.

Лидеру грузинской оппозиции грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В Службе госбезопасности Грузии подтвердили задержание еще одного оппозиционера – Муртаза Зоделава, которому, по информации ведомства, Хабеишвили передал свой телефон, а Зоделава якобы пытался сбежать и оказывал сопротивление силовикам.

В отношении него суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 25 тысяч лари.

Ранее Леван Хабеишвили анонсировал «мирную революцию» на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления – которые «Единство – Национальное движение» решило бойкотировать.

Кроме того, последние несколько месяцев Хабеишвили распространяет сообщения о конфликтах среди лидеров партии власти «Грузинская мечта».

В последние месяцы власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и активистов на фоне длительных антиправительственных протестов из-за отказа от движения в Европейский Союз.

Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук