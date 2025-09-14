Украинская разведка и спецназ атаковали ключевые железнодорожные линии РФ 14.09.2025, 13:47

2,164

Остановлено движение по направлениям Орел-Курск и Петербург-Псков.

3 сентября ГУР МО и ССО осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения российских захватчиков по направлению Орел-Курск. В результате поражения объекта ликвидированы двое «росгвардейцев», еще один - пострадал.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Главном управлении разведки.

По информации собеседника, при попытке разминирования на перегоне Малоархангельск-Глазуновка подорвался инженерный расчет спецподразделения росгвардии. В результате ликвидированы двое "росгвардейцев", еще одному оторвало ноги.

В результате взрыва по состоянию на 22:00 13 сентября остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях. Диверсию на железной дороге подтвердил и т.н. «губернатор» Андрей Кличков, а местные жители публикуют кадры пожара.

Еще одна атака совершена в ночь на 14 сентября - около 02:30 на перегоне Строганово-Мшинская было подорвано железнодорожное сообщение Санкт-Петербург-Псков. Там с рельсов сошел локомотив и сгорели 15 топливных цистерн с горючим.

Как отмечает источник в ГУР, операции осуществлены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

«Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны», - подчеркнул собеседник в ГУР.

Накануне ударные дроны поразили Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. Этот объект расположен почти в 1,5 тысячах километров от украинской границы.

