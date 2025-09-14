«Минск — это Майами какое-то?» 9 14.09.2025, 13:50

5,194

Эксперт показал, как «улетели в космос» цены на квартиры за три года.

Эксперт по недвижимости из Минска опубликовал ролик, в котором сравнил цены на квартиры в разных районах столицы в 2022 и 2025 годах. Цифры, которые, по его словам, основаны на реальных сделках, показывают значительный рост стоимости жилья — в некоторых случаях он более чем двукратный. Видео вызвало бурное обсуждение в комментариях: пользователи удивляются, как цены на недвижимость так сильно выросли.

В своем ролике эксперт наглядно сравнил стоимость квартир в нескольких популярных районах и жилых комплексах столицы. По его данным, цены изменились следующим образом:

#недвижимость #недвижимостьминск #продатьквартирувминске #купитьквартирувминске ♬ оригинальный звук - Дмитрий НиколаИч @nedvijka_minsk Цены были взяты из реально проведенных сделок 2022 и 2025 года. Если точнее, то это были квартиры : 🔸Каменная горка - по ул. Казимировская ( с ремонтом близким друг другу) 🔸Левада - ул. Нововиленская ( с ремонтом близким друг другу) 🔸Серебрянка - ул. Плеханова ( с ремонтом близким друг другу) 🔸Курасовщина- ул. Брестская ( с ремонтом близким друг другу) 🔸Юго-Запад - пр-т г.Правды ( с ремонтом близким друг другу) 🔸Минск Мир - Аэродромная (бетон) 🔸Маяк Минска - ул. Туровского ( с ремонтом близким друг другу) Если интересно - накидайте еще районов - сравним и там)) 😎 #николаич

ЖК «Минск Мир»: квартира-студия (30 м²) в 2022 году стоила 29 тыс. долларов, а в 2025-м — уже 62 тыс. долларов.

Каменная Горка: квартира площадью 55 м² подорожала с 73 тыс. долларов до 108 тыс.

Серебрянка: квартира (33 м²) выросла в цене с 41 тыс. до 61 тыс. долларов.

ЖК «Маяк Минска»: квартира (44 м²) подорожала с 80 тыс. до 117 тыс. долларов.

ЖК «Левада»: цена на квартиру выросла с 85 тыс. (47 м²) до 169 тыс. долларов (50 м²).

TikTok - Make Your Day

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com