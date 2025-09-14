Германия ужесточила правила выдачи виз россиянам 3 14.09.2025, 13:58

2,448

В немецком посольстве в Москве озвучили причину.

Берлин ужесточил выдачу шенгенских и национальных виз россиянам, сообщили RTVI в посольстве Германии в Москве. Там заявили, что из-за российского вторжения в Украину для Евросоюза возникают «повышенные риски безопасности».

«В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. <…> Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — цитирует агентство комментарий посольства ФРГ. В 2024 году Германия выдала россиянам около 17 тыс. шенгенских виз из 541,8 тыс. краткосрочных разрешений на въезд (на 90% меньше, чем в 2019 году).

По сведением на портале немецкого посольства, заявки на визы от российских граждан в Москве продолжают приниматься в Сервисно-визовом центре VisaMetric (на Проспекте мира).

Ранее dpa сообщало, что правительство ФРГ выступило за ужесточение визового режима для россиян в рамках подготовки 19-го пакета санкций ЕС. Власти страны призывают к полной реализации рекомендаций Еврокомиссии 2022 года, предполагающих серьезные ограничения для россиян в Шенгенской зоне, отмечало агентство.

Источники Reuters и ANSA сообщали, что Еврокомиссия планирует представить проект нового пакета санкций 19 сентября. По данным ANSA, предлагаемые визовые ограничения связаны с увеличением числа въездов россиян в Шенгенскую зону летом 2025 года. Среди возможных мер — квоты на выдачу шенгенских виз туристам из России, увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора.

Накануне стало известно, что Генконсульство Испании в Москве приостановило на неизвестный срок прием заявлений на оформление виз. «По техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления», — говорилось на сайте визового центра BLS. В июне Испания также запретила для россиян безвизовый проезд через свою территорию (граждан РФ обязали иметь транзитную визу категории TAP при пересадках в международных зонах испанских аэропортов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com