Названы пять действенных способов, чтобы избежать седины 5 14.09.2025, 14:12

3,212

Соблюдение этих правил поможет дольше выглядеть молодым.

Замедлить появление седины и сохранить здоровье волос с возрастом можно с помощью простых советов. Соблюдение правил ухода и сбалансированного образа жизни может помочь сохранить естественный цвет и густоту волос дольше.

Об этом сообщает сайт Verywell health.

Лечение выпадения волос

По данным MedlinePlus, большинство людей начинают испытывать выпадение волос с возрастом, поскольку темпы роста волос замедляются, а отдельные пряди начинают истончаться. Возрастное выпадение волос можно лечить, если принять меры в начале.

Стоит обратиться к врачу, чтобы узнать, что подходит именно вам, поскольку некоторые лекарства не рекомендуются всем людям.

Защищайте кожу головы

В Национальном журнале трихологии говорится, что поддержание здоровья кожи головы может помочь поддерживать и стимулировать рост волос. В частности, речь о:

лечение любых заболеваний кожи головы - таких как перхоть или себорейный дерматит

очищении кожи головы - ингредиентами, способствующими здоровому микробиому кожи головы

защите кожи головы и волос от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения - носите шляпы, находитесь в тени и используйте средства с SPF

Выберите правильные средства для ухода за волосами

Типы продуктов, которые вы используете, имеют значение, когда речь идет об уходе за волосами против старения. Хотя продукты физически не могут вернуть состояние волос, но могут помочь смягчить последствия возрастного истончения волос.

Американская академия дерматологии советует выбирать шампуни и кондиционеры в зависимости от вашего типа волос. Например, если у вас тонкие волосы, то стоит выбирать средства, которые не будут утяжелять волосы.

Здоровые привычки укладки волос

Соблюдение правильных привычек укладки волос является ключом к сохранению здоровья волос, уменьшая повреждения, сухость и ломкость.

Это включает в себя бережный уход, укладку и окрашивание. На сайте Американской академии дерматологии советуют:

завернуть волосы полотенцем или футболкой, чтобы впитать лишнюю воду после мытья, поскольку грубое трение может привести к повреждению

медленно распутывать влажные волосы расческой с широкими зубцами, что может минимизировать их ломкость

защитите свои волосы от повреждений, ограничивая использование фена и горячих инструментов

если вы решили закрасить седые волосы, выберите цвет краски в пределах трех оттенков ваших натуральных волос, чтобы минимизировать вред

Сбалансированное питание

Питательное и сбалансированное питание важно для здорового старения.

По данным Национального института старения, пищевые добавки часто рекламируются как средства для стимулирования роста волос и ограничения их выпадения. Однако, стоит стремиться получать большинство необходимых витаминов для волос из рациона.

Чрезмерное потребление определенных питательных веществ, таких как витамин А, витамин Е и селен, связывают с выпадением волос. Прежде чем начинать принимать добавки, проконсультируйтесь с врачом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com