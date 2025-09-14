Путин публично опозорился, перепутав имя мэра Москвы 5 14.09.2025, 14:26

Частые оговорки могут быть симптомом серьезного заболевания.

Глава Кремля Путин, выступая в субботу на праздновании Дня города в Москве, обратился к мэру российской столицы Сергею Собянину, назвав его «Сергеем Сергеевичем» вместо правильного «Семенович».

Для политика, который обычно внимательно относится к протоколу, подобная ошибка - тревожный сигнал о состоянии здоровья, пишут обозреватели.

Видео публикует «Агентство».

Через три недели Путину исполнится 73 года. На фоне возраста, хронического стресса, перегруженного графика и постоянных перелетов все чаще фиксируются его публичные оговорки.

Эксперты отмечают, что ранее он подобных ошибок почти не допускал, однако в последние годы сбои памяти и путаница в именах становятся регулярными. Это может говорить о развитии старческого слабоумия и деменции.

Примеры оговорок

В январе 2022-го в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он назвал его «Кемел Жомартовичем». В августе того же года - «Касымжаном Кемелевичем».

В декабре 2023-го, вручая госнаграды, перепутал имя и отчество известного композитора Александры Пахмутовой, назвав ее «Александрой Николаевичем Патрушевым».

Возможные причины

Регулярные ошибки подобного характера могут указывать на нейродегенеративные процессы, которые часто проявляются в пожилом возрасте. Врачи отмечают, что среди вероятных диагнозов при систематических оговорках и забывчивости могут быть: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, болезнь Паркинсона с когнитивными нарушениями.

Нагрузка на нервную систему, стресс, бессонница и частые перелеты способны ускорить проявления таких заболеваний.

Что это значит для России

Оговорки Путина - это не просто личные ошибки, отмечают эксперты. Для страны, где власть сосредоточена в руках одного человека, такие сбои памяти указывают на ослабление концентрации первого лица. На фоне войны и международной изоляции они становятся еще более заметными и обсуждаемыми.

