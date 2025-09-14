Программистка из Минска рассказала, сколько потратила за один выходной

Программистка из Минска рассказала, сколько потратила за один выходной7
Реакция белорусов была разной.
Программистка из Минска рассказала в TikTok, сколько потратила за один выходной. Женщина заказала клининг с генеральной уборкой своей квартиры, сходила на маникюр и сделала несколько незначительных покупок. Реакция белорусов на озвученную ей сумму была разной: одни посчитали такую сумму обычной для столицы, другие — непомерно большой
В ролике девушка, гуляя с ребенком, перечисляет свои покупки и услуги, которыми воспользовалась:
клининг с генеральной уборкой — 360 рублей;
маникюр и педикюр — 220 рублей;
покупка кофе и чая — 145 рублей;
заказ товаров на Wildberries (витамины и гаечный ключ) — 119 рублей;
перекус — 14 рублей;
покупка колы и чипсов — 9 рублей.
Таким образом, всего за одни выходной день женщина потратила 867 рублей.
Ролик собрал сотни комментариев. Мнения пользователей разделились. Некоторые посчитали траты айтишницы чрезмерными и сравнили их со своими зарплатами.
«Это почти моя зарплата за месяц. Это хорошо, что хотя бы кто-то живет как нормальный человек. Рада за вас, и ребенок не рожден в бедности!» — написала одна из пользовательниц.
«О, кто жирует. Вопрос: почему она должна с жиру беситься, тряпку отроду не держа, а кто-то ишачить 24/7?» — возмутилась другая комментаторша.
Другие же, наоборот, посчитали такие расходы для Минска нормой и не увидели в них ничего удивительного.
«Те, кто пишут, что это большие деньги, очень вас жаль, обычные траты в Минске, бывает и побольше», — отметил один из подписчиков.