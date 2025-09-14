Программистка из Минска рассказала, сколько потратила за один выходной 7 14.09.2025, 14:46

3,162

Программистка из Минска

Реакция белорусов была разной.

Программистка из Минска рассказала в TikTok, сколько потратила за один выходной. Женщина заказала клининг с генеральной уборкой своей квартиры, сходила на маникюр и сделала несколько незначительных покупок. Реакция белорусов на озвученную ей сумму была разной: одни посчитали такую сумму обычной для столицы, другие — непомерно большой

В ролике девушка, гуляя с ребенком, перечисляет свои покупки и услуги, которыми воспользовалась:

клининг с генеральной уборкой — 360 рублей;

маникюр и педикюр — 220 рублей;

покупка кофе и чая — 145 рублей;

заказ товаров на Wildberries (витамины и гаечный ключ) — 119 рублей;

перекус — 14 рублей;

покупка колы и чипсов — 9 рублей.

Таким образом, всего за одни выходной день женщина потратила 867 рублей.

Ролик собрал сотни комментариев. Мнения пользователей разделились. Некоторые посчитали траты айтишницы чрезмерными и сравнили их со своими зарплатами.

«Это почти моя зарплата за месяц. Это хорошо, что хотя бы кто-то живет как нормальный человек. Рада за вас, и ребенок не рожден в бедности!» — написала одна из пользовательниц.

«О, кто жирует. Вопрос: почему она должна с жиру беситься, тряпку отроду не держа, а кто-то ишачить 24/7?» — возмутилась другая комментаторша.

Другие же, наоборот, посчитали такие расходы для Минска нормой и не увидели в них ничего удивительного.

«Те, кто пишут, что это большие деньги, очень вас жаль, обычные траты в Минске, бывает и побольше», — отметил один из подписчиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com