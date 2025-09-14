На Купянском направлении украинские танкисты уничтожили группу оккупантов
- 14.09.2025, 14:55
Эксклюзивное видео.
Украинские танкисты уничтожили группу оккупантов на Купянском направлении. Воины осуществили пять прицельных выстрелов.
Об этом сообщили в 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Экипаж танка Т-72 77 оаэмбр ДШВ уничтожил группу противника из четырех оккупантов.
Отмечается, что сначала вражескую группу обнаружила разведка 77 оаэмбр ДШВ. Противник пытался закрепиться вблизи жилого дома в одном из населенных пунктов.
Для ликвидации угрозы бригада оперативно привлекла экипаж Т-72. Танкисты с 9-километрового расстояния осуществили пять прицельных выстрелов. Вся вражеская группа была уничтожена.
«В полосе ответственности 77 оаэмбр ДШВ противник систематически пытается небольшими группами продвигаться вперед и закрепляться на отдельных точках, однако благодаря оперативным и точным действиям 77 оаэмбр эти попытки обречены на провал», - отметили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.
На видео - эксклюзивные кадры уничтожения вражеской группы, предоставленные РБК-Украина пресс-службой 77 оаэмбр ДШВ.