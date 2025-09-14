Шляхтич, военный, ученый: портрет Николая Статкевича 14.09.2025, 15:16

Самое интересное о политике и человеке, который не допустил, чтобы его депортировали из Беларуси.

11 сентября политик и политзаключенный Николай Статкевич решил остаться в Беларуси, отказавшись от выезда в Литву вместе с другими освобожденными. Он выбил дверь в автобусе, который переезжал белорусско-литовскую границу, и почти два часа просидел в нейтральной зоне. Позже его увели в Беларусь неизвестные в масках. CityDog.io собрал ключевые факты из биографии политика, которые объясняют, почему это решение закономерно.

«Я сам буду решать свою судьбу»

Вчера, 11 сентября, в Минске прошла встреча Лукашенко с представителем администрации Трампа Джоном Коулом. В тот же день президент Литвы заявил об освобождении 52 белорусских политзаключенных.

Судя по всему, депортация неугодных политических заключенных из Беларуси в Европу была одним из условий сделки Лукашенко с Трампом. Но 69-летний Николай Статкевич сломал план: он отказался выезжать из Беларуси. Соратник политика рассказал, что на границе Николай буквально выбил дверь автобуса и попытался вернуться обратно в Беларусь. Он провел около двух часов в пограничной зоне на нейтральной полосе. Несколько человек пытались уговорить его въехать на территорию ЕС, но он отказался.

По словам соратника по партии, Статкевич считает, что Лукашенко не решает его судьбу, поэтому он будет находиться там, где хочет, – на родине, в Беларуси.

После этого его увезли с границы неизвестные в масках. О его местонахождении на момент публикации ничего неизвестно.

Начало: шляхтич, военный, ученый

Николай Статкевич родился в 1956 году на Случчине, в семье учителей. Он происходит из стародавнего белорусского шляхетского рода: «Пращур Иван представлял Жемайтию в редакционной комиссии по созданию Статута ВКЛ 1566 года. Кстати, предок по матери Мартин Володкович был секретарем этой комиссии. Он и Евстафий Волович (подканцлер ВКЛ) добились того, чтобы Статут был на старобелорусском, а не на польском языке», – рассказывал Николай Статкевич о предках.

Статкевич окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище, служил за Полярным кругом, позже вернулся в Минск и стал преподавать в МВИЗРУ, защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук.

Первый, кто заговорил о создании белорусской армии

В конце 1980-х, когда в СССР была перестройка, Статкевич возглавил в МВИЗРУ группу офицеров, которая начала разрабатывать идею национальной белорусской армии. Он под псевдонимом публиковал статьи, дискутировал с другими военными, а в марте 1991-го заявил об этом открыто на съезде Белорусской социал-демократической Громады.

Через несколько месяцев, когда в Москве попытались устроить переворот (ГКЧП), он одним из немногих в Беларуси открыто выступил против путчистов и создал «Беларускае згуртаванне вайскоўцаў». 20 августа 1991 года с тогда еще площади Ленина подполковник Статкевич призвал военных не стрелять в народ.

Позже его уволили из Военной академии за «дискредитацию высокого звания офицера».

Статкевич ударил отца Азаренка и получил за это пару рублей штрафа

Когда отец нынешнего пропагандиста Григория Азаренка снял лживый фильм про белорусских военных (мол, они фашисты и коллаборационисты), Статкевич пришел домой к Азаренку-старшему и ударил его по лицу. Григорий, который в то время буквально был в животе у матери, позже рассказывал, что мать попыталась отомстить за мужа и замахивалась на Статкевича нунчаками.

Пропагандист-отец пошел в суд, Николая наказали штрафом, который, по словам его жены, на тот момент был эквивалентен нынешним трем рублям.

Первый 30-тысячный митинг и задержания

С 1996 года его много раз арестовывали. Он выходил на мирные акции, боролся за честные выборы, участвовал в маршах и получал за это сроки.

В октябре 1999-го он был одним из соорганизаторов многотысячного «Марша свободы», который закончился потасовками с милицией и жестким разгоном. За это тогда уже известному политику дали первый условный срок.

В 2005 году – новый: три года «химии» за протесты против конституционной реформы Лукашенко (по которой тот мог баллотироваться в президенты сколько угодно раз).

В 2010-м Статкевич стал кандидатом в президенты, открыто выступил против фальсификаций выборов и снова оказался за решеткой – на этот раз на 6 лет. Тогда Статкевич отказался писать прошение о помиловании, но все равно был освобожден в 2015 году.

Новые митинги, задержания и огромный срок

После освобождения Статкевич вернулся к политике, несмотря на то что был под постоянным наблюдением силовиков. За организацию новых акций протеста ему снова грозила тюрьма, но это его не останавливало – в октябре 2015 года, накануне очередных президентских выборов, он вывел на улицу более 1500 человек.

Тогда белорусы во главе с политиком требовали отставки Лукашенко и честных выборов. В следующие годы он вместе с соратниками продолжал организовывать акции протестов:

в 2016-м – за честные выборы;

в 2017-м – против «декрета о тунеядцах»;

в 2018-м – планировал митинги на День Воли, но накануне был задержан;

в 2019-м – выступал против углубленной интеграции с Россией.

31 мая 2020 года, накануне тех самых президентских выборов, политика задержали. В декабре 2021-го его приговорили к 14 годам колонии особого режима по обвинению в «организации массовых беспорядков».

В глубокской колонии №13, где политик отбывал свой срок, Статкевича поставили на учет как склонного к экстремизму – он не имел права на свидания и передачи, а его камера была размером три на один метр.

Суммарно около двух лет политик провел в одиночной камере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com