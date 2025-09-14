«Где-то в тени прожекторов загрустил Лукашенко»
- 14.09.2025, 15:43
- 1,092
Что минчане думают о Дне города.
Жители Минска делятся впечатлениями от Дня города. Многие жалуются на огромные толпы: «Просто дикие толпы народа, все пихают друг друга, а некоторые с детьми на колясках приехали».
На Немиге, по словам горожан, «куча неадекватных подвыпивших людей, хабалистых орущих женщин», а некоторые прохожие «просто позволяли себе толкаться, тыкать, ходили прямо по клумбе».
«Если бы вход стоял хотя бы рублей 10, то большинства бы там и в помине не было», — пишут минчане. Многие признаются: «Это был первый и последний раз, когда мы поехали в центр на культурно-массовое мероприятие».
Другие отмечают, что на праздники давно стараются уезжать из города: «Ніколі з-за гэтага на 9 траўня, 3 ліпеня і дзень горада не заставаўся ў Менску».
А кто-то добавляет иронии: «Где-то в тени прожекторов загрустил картофельный фюрер Лукашенко — такой праздник, а радикулит мешает танцевать».
