14 сентября 2025, воскресенье, 15:57
Россия на учениях «Запад-2025» запустила ракету «Циркон»

  14.09.2025, 15:50
Россия на учениях «Запад-2025» запустила ракету «Циркон»

Экипажи Су-34 отрабатывали бомбардировочные удары по наземным целям.

Минобороны РФ заявило о запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море в рамках совместных военных учений с Беларусью «Запад-2025».

Ведомство страны-агрессора обнародовало кадры запуска ракеты «Циркон» с фрегата Северного флота «Адмирал Головко». На видео видно, как ракета сначала вертикально взлетает с борта фрегата, а затем меняет траекторию и мчится в сторону горизонта.

Экипажи Су-34 отрабатывали бомбардировочные удары по наземным целям.

