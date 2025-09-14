Россия на учениях «Запад-2025» запустила ракету «Циркон» 2 14.09.2025, 15:50

Экипажи Су-34 отрабатывали бомбардировочные удары по наземным целям.

Минобороны РФ заявило о запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море в рамках совместных военных учений с Беларусью «Запад-2025».

Ведомство страны-агрессора обнародовало кадры запуска ракеты «Циркон» с фрегата Северного флота «Адмирал Головко». На видео видно, как ракета сначала вертикально взлетает с борта фрегата, а затем меняет траекторию и мчится в сторону горизонта.

