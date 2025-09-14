Ученые рассказали, где находится ближайшая к нам разумная цивилизация 7 14.09.2025, 15:56

Она находится не в нашей галактике.

Ближайшая к нам в Млечном Пути технологическая цивилизация может находиться на расстоянии около 33 тысяч световых лет, а чтобы существовать одновременно с человечеством, она должна просуществовать не менее 280 тысяч лет, а скорее — миллионы лет. Такие выводы представили Манюэль Шерф и Хельмут Ламмер из Института космических исследований Австрийской академии наук на совместной конференции EPSC–DPS 2025 в Хельсинки. Об этом сообщает портал Europlanet.

Ключевую роль в расчетах сыграли условия, необходимые для возникновения и устойчивости сложной жизни. Планета должна обладать тектоникой плит, которая регулирует количество углекислого газа в атмосфере, и атмосферой, богатой кислородом и азотом. Без этого биосфера рано или поздно деградирует, а технологическая цивилизация не сможет появиться.

Ученые выяснили, что атмосфера с содержанием углекислого газа около 10% могла бы поддерживать биосферу до 4,2 млрд лет. Однако для возникновения технологической цивилизации необходимо не менее 18% кислорода: без этого невозможно ни существование крупных животных, ни открытый огонь, необходимый для металлургии.

Сопоставив время существования биосферы и скорость эволюции на Земле, исследователи пришли к выводу, что для появления хотя бы одной цивилизации одновременно с нашей, ее вид должен жить минимум 280 тысяч лет. Чтобы одновременно существовало десять цивилизаций, средняя продолжительность жизни каждой должна превышать 10 млн лет.

«Вероятность существования внеземных цивилизаций в нашей галактике очень мала и напрямую зависит от того, как долго они могут просуществовать», — пояснил Шерф.

Тем не менее, по его словам, поиски не стоит прекращать: «Даже если шансы невелики, единственный способ узнать правду — продолжать искать. Если мы ничего не найдем, это подтвердит наши расчеты, а если найдём — это станет одним из величайших научных открытий в истории».

