NYT: Трамп заведомо выставил невыполнимые условия к НАТО

Венгрия и Турция не остановят закупки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти, но это условие почти наверняка выполнено не будет, и об этом известно и американскому лидеру, и его советникам.

Об этом пишет The New York Times.

Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются две страны, лидерами которых Трамп восхищается. Речь идет о Венгрии и Турции, и они вряд ли остановят закупки, пишет NYT. Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп не вспомнил.

Президент США Дональд Трамп неоднократно бряцал оружием, готовясь к санкциям против России, но нашел повод отказаться от них, констатирует NYT.

