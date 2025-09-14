закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Трамп заведомо выставил невыполнимые условия к НАТО

9
  • 14.09.2025, 16:09
  • 4,116
NYT: Трамп заведомо выставил невыполнимые условия к НАТО

Венгрия и Турция не остановят закупки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти, но это условие почти наверняка выполнено не будет, и об этом известно и американскому лидеру, и его советникам.

Об этом пишет The New York Times.

Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются две страны, лидерами которых Трамп восхищается. Речь идет о Венгрии и Турции, и они вряд ли остановят закупки, пишет NYT. Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп не вспомнил.

Президент США Дональд Трамп неоднократно бряцал оружием, готовясь к санкциям против России, но нашел повод отказаться от них, констатирует NYT.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук